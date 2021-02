Pidieron cuatro años de prisión para el acusado de matar a Úrsula en un caso previo

Matías Ezequiel Martínez, el policía preso por el femicidio de Úrsula Bahillo, se declaró culpable al ser juzgado en los tribunales de Junín en una causa de violencia de género que se inició tras la denuncia de una de sus exparejas, y la fiscalía pidió que sea condenado a cuatro años de prisión efectiva, informaron fuentes judiciales.

El juicio fue realizado este jueves en el Juzgado en lo Correccional 1 de Junín, a cargo del juez Héctor Alberto Barbera, en un procedimiento "directísimo" que contó con la única declaración de la víctima, Belén Miranda, expareja del imputado, quien lo denunció por un ataque cometido en 2017.

Según las fuentes, al leérsele los cargos, Martínez (25) reconoció el hecho y, luego, en su alegato, la fiscal de juicio de Junín María Fernanda Sánchez solicitó una condena de 4 años de prisión efectiva por los delitos de "lesiones leves agravadas en concurso con amenazas agravadas".

La defensa de Martínez estuvo de acuerdo con el pedido de la fiscal, por lo que se espera que el próximo lunes el juez Barbera dicte un veredicto condenatorio.

En caso de que se le aplique la pena solicitada y que Martínez sea más adelante condenado por el femicidio de Úrsula, estos 4 años de cárcel se unificarán con la eventual pena única de prisión o reclusión perpetua que le espera.

Al término de la audiencia, que se inició pasadas las 13 y duró no más de media hora, la propia Belén contó a través de su cuenta de Twitter que Martínez "se declaró culpable".

"Gracias Dios por nunca dejarme caer. Verlo fue algo que no se me borra más en mi vida, pero junté coraje y lo miré a la cara. Me saqué esa gran mochila que llevaba durante 4 años. Ya está señor, gracias y gracias a todos por el apoyo incondicional de corazón", escribió Belén, quien agregó que siente "alivio en el corazón".

La joven también hizo referencia a que el crimen de Úrsula se podría haber evitado al señalar: "Solo me queda decir que si la justicia hubiera actuado antes, nada de esto estaría pasando. Mi momento llegó y se hizo justicia, tarde pero ya está, algo que para mí se termina".

Y le dedicó un mensaje a su expareja: "Ojalá se pudra en la cárcel por basura y haberle cagado la vida a tantos, te vas a morir ahí adentró Matías Martínez".

Télam