Schweizer reconoció que en varias oportunidades ya buscó a Grelak

Durante el fin de semana, Boca Unidos confirmó la llegada de Alfredo Grelak como nuevo entrenador para el equipo profesional que compite en el torneo Federal A.

Alfredo Schweizer, tesorero de Boca Unidos y hombre fuerte del fútbol en la entidad, reconoció que “no es la primera vez que me hubiera gustado que él (Grelak) pudiera venir a dirigir, pero muchas veces –cuando el club se queda con esa vacante- no siempre el que a uno le gusta está sin trabajo. Esta sí fue la posibilidad, tuvimos la oportunidad de conversar, explicarle el proyecto, y a él le gustó la idea de venir a Corrientes”.

Para Grelak será su primera experiencia en el Federal A. “Hoy Boca Unidos tiene una estructura de gente y profesionales muy capaces, que le van a hacer acortar esos espacios para conocer la categoría. No tendría que tener problemas”, dijo el directivo en declaraciones al programa La Red Deportiva (La Red Corrientes 107.1 MHZ).

En cuanto a la propuesta del nuevo entrenador fue cauto aunque anticipó que “piensa más en el arco rival que en el propio”.

“Son cuestiones que se podrían preguntar a él. Creo que va a buscar un equipo con objetivos claros, va a trabajar para conseguirlos a partir de un estilo de juego que él trata de imponer a sus equipos donde siempre piensan más en el arco rival que en el propio con pretensiones de apostar a ganador”.

En los próximos días se conocerá la conformación del plantel, quienes se quedan y las nuevas caras. “El técnico está trabajando sobre eso y como no sabemos la fecha de disputa, hay tiempo, no estamos tan urgidos para hablar de nombres. Con la presencia de él en Corrientes (Grelak) y tomando contacto directo con el plantel irá llegando la posibilidad de incorporaciones”.

Con la llegada de Grelak a la conducción técnica, Claudio Marini quedará al frente de la Secretaría Técnica.

“El club tiene establecido un organigrama de trabajo en donde todo depende de un Departamento de Fútbol, y a partir de ahí los distintos departamentos como Infantil, Amateur y Profesional. En el fútbol profesional, las decisiones que va a tomar van a ser consensuadas con el Departamento de Fútbol en lo que tiene que ver con la incorporación y salida de jugadores; después la problemática del día a día, es un poco el que se hace responsable de todo; la vivencia de la competencia… cuestiones que los dirigentes no estamos con esa presencia diaria que uno debería tener, y creemos que hace falta profesionalizar todavía más la estructura”.

Schweizer reiteró que “el objetivo de Boca Unidos es el más importante, de poder ascender y llegar a la primera división; y hay otros objetivos, y ascender no es una cuestión sencilla”.

Respecto a la temporada que concluyó sostuvo que “Boca Unidos tiene que pelear hasta lo último y no fue competitivo, eso lo tenemos claro, pero no tiene nada que ver con el objetivo que tiene que estar claro. Después sí, el equipo no nos llevó a estar a la altura que pensábamos que tenía que estar”.

Sin embargo resaltó que “hemos confeccionado más de 30 contratos con chicos de la zona. No creo que sea una cosa u otra, que con juveniles no pueda lograrse el ascenso. Creo que sí, que es probable; como también que a veces nos hemos equivocado en la elección de jugadores que no han rendido. Se han cometido errores pero no quiere decir que los objetivos no han sido claros, el objetivo es clarísimo: poder ascender”.

“Tenemos claro que estamos en deuda con nuestra gente y que la campaña del último año ha sido malísima”, sentenció.