Algunas consideraciones sobre el segundo puente Chaco-Corrientes

Por el Dr. León Horacio Gutnisky

Especial para El Litoral

Una vez más, ¿cuántas van, 100, 200?, nos ocupamos del segundo puente Corrientes-Chaco, más bien como se dan los últimos acontecimientos debemos decir Chaco-Corrientes, porque todo dependerá de Chaco

En efecto, si bien el segundo puente es más importante para Corrientes, porque sacaría del centro de la ciudad (avenidas 3 de Abril, Ferré e Independencia) el tráfico pesado que va al puente Manuel Belgrano.

El Gobierno nacional, en el Presupuesto 2021, contempla un aval del Tesoro nacional (hoy exhausto), a la Provincia de Chaco para la realización de varias obras públicas, entre las que se incluye la construcción del segundo puente, por hasta un monto de USD 738.000.000 -y otras obras por hasta USD 600.000.000 a realizarse en el Chaco- se trata de avales por un total aproximado de mil quinientos millones de dólares, 600 millones para el Chaco y 738 millones para una obra común a ambas provincias, por lo que Chaco deberá conseguir los fondos, ofreciendo como aval el Tesoro nacional

No es el Gobierno nacional el que buscará los fondos, tampoco la Provincia de Corrientes. Si Chaco los consigue, el Gobierno nacional dará el aval. Si vamos a la acepción del término aval, quiere decir que Chaco será el que consiga un inversor para la construcción de varias obras, entre ellas, la del segundo puente Chaco-Corrientes, ofreciendo como garantía de pago el aval de Tesoro nacional.

Y aquí surgen los primeros interrogantes: ¿es suficiente para conseguir una inversión de tal magnitud la garantía (eso significa aval) del Tesoro nacional, de un país que tiene serios problemas para pagar sus deudas, debiendo refinanciarlas y aún está negociando la deuda con el FMI, y que en su marcha partidaria a viva voz, dice que hay que “combatir al capital”, y a diario da muestras contrarias al capital privado, con retenciones, y aumentos de las mismas, intentos de expropiación de empresas privadas?

¿Si consigue la mitad de los fondos, los destinará Chaco al segundo puente, o los aplicará a las obras dentro de la provincia, incluido un puente con Paraguay, discutido con Formosa? ¿Por qué el presupuesto nacional incluye un aval para Chaco, y no a ambas provincias para la construcción del segundo puente? ¿Se trata de entre “compañeros”?

En concreto, la Provincia de Corrientes está apartada de todo lo concerniente al segundo viaducto interprovincial. No está incluida en el aval, no se conoce cómo afectara la obra a las finanzas de Corrientes. En conclusión, una nueva promesa de año electoral. No nos dejemos engañar. Así como están las cosas, Corrientes es observador de palo.

La información periodística destaca la actuación de Chaco en este tema, reuniones con contratistas chinos y otras gestiones, pero de esos encuentros no participa ningún representante de Corrientes

El segundo puente y el Norte Grande

Se anuncia una reunión de las provincias que forman el Norte Grande (NEA y NOA) en Yapeyú, donde se efectuarán pedidos para el desarrollo de la región. Se dice que concurrirá el Presidente, pero también se dice que para esa fecha viajará a México para celebrar los 200 años de su independencia.

¿Es más importante el aniversario de la independencia de México que reunirse con el Norte Grande? La respuesta la tiene el señor presidente.

Volviendo al encuentro en Yapeyú con o sin presidente ¿importa?, en el detalle publicado de los temas a tratar no se incluye el segundo puente.

No interesa a la reunión consolidar una ruta transoceánica que atraviesa todo el Norte Grande, para lo cual es necesario un camino ahora para camiones de gran porte que no atraviesen ciudades y realicen viajar directos.

Hay que hacer que todas las provincias del Norte Grande se interesen en la construcción del segundo puente, imprescindible para una ruta transoceánica.

Nota: Hace 20 años en la XIII reunión de la junta interministerial del Norte Grande, realizada en Posadas, se declaró de interés regional el segundo puente Corrientes-Chaco.