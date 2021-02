Corrientes eleva el salario básico docente un 46% y pasa a $14.260

Hubo acuerdo con los sindicatos y suscribieron el acta de entendimiento. El Gobierno ofreció una recomposición salarial del 46% al básico que pasará a $14.260 en octubre, hoy es de $9.760. Las correcciones se ejecutarán en tres tramos: marzo, julio y octubre. El sueldo inicial llegará a 37.000 pesos en octubre.

"Lo del salario básico es muy bueno. No es lo ideal, pero es bueno ya que en ningún año hemos tenido una recomposición tan alta del básico. Por supuesto que no alcanza, que no cubre una canasta alimentaria, pero ante la situación de crisis nacional y la pandemia, es el acuerdo que alcanzamos", dijo a ellitoral.com.ar José Gea referente de la Asociación de Docentes Provinciales de Corrientes (Acdp)

Los docentes dejaron asentado en el acta la necesidad de regularizar el Instituto de Obra Social de Corrientes (Ioscor). "No puede ser que un docente deba pagar 7.000 pesos para unos análisis. Ioscor te devuelve el 75% pero el docente no tiene la plata para pagar esos estudios. Necesitamos que se regularice cuanta antes", explicó Gea.

La Provincia aumentará en un 46% el salario básico y en alrededor del 37% el salario de bolsillo actual de los docentes correntinos durante este año.

La inversión de la gestión del gobernador Valdés fue diseñada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas y ofrecida en el marco de las reuniones de negociación con la representación gremial, a través del ministro de la cartera económica Marcelo Rivas Piasentini y su par de Educación, Susana Benítez.

Las correcciones que superan a lo resuelto en paritaria nacional del sector -34,55%-, son acompañadas por los gremios docentes que este mediodía firmaron el acta acuerdo con el Gobierno Provincial. La suscripción se concretó después de las 12 en el Salón de Acuerdos del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

El acto de firma estuvo encabezado por los ministros Benítez y Rivas Piasentini, acompañados por el técnico Héctor Grachot y el subsecretario de Gestión Administrativa de Educación Mauro Rinaldi.

Tres tramos, desde marzo

“El primer tramo de ejecución de esta política salarial resuelta por el gobernador Valdés para el sector docente será en marzo próximo; el segundo se concretará en julio próximo y el tercer en octubre venidero”, explicó el ministro Rivas Piasentini.

“Estamos muy conformes con el resultado de esta mesa de diálogo con el sector sindical docente. De este modo la Provincia vuelve ratificar que el eje de la gestión del gobernador Valdés es la política de constante recuperación del salario y el poder adquisitivo de los trabajadores correntinos”, afirmó el jefe de la cartera económica provincial.

Firmantes

Por parte de los gremios docentes, suscribieron el acta acuerdo José Gea de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (Acdp); Juan Cristiani y Marcelo Bordón de la Unión Docentes Argentinos (UDA); Rufino Fernández de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET); Pedro Sánchez por el Movimiento Unificador Docente (MUD); y Daniel Ayala por el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP).