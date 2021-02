Ofelia Leiva, premio Camín de oro en el Cosquín virtual

Ofelia Leiva, la voz femenina del chamamé, fue reconocida el fin de semana último con el premio Camín de oro, máximo galardón del festival folclórico de Cosquín, que este año tuvo una edición reducida y televisiva. “Gracias por esto a la comisión de Cosquín festival, al que no iba desde hace 20 años”, dijo Ofelia y aprovechó la oportunidad para saludar al pueblo correntino y felicitar al chamamé por haber sido declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

La pandemia de covid-19 impidió este año la realización de los grandes festivales folclóricos del verano, como Cosquín y la Fiesta Nacional del Chamamé. No obstante, los organizadores de ambas celebraciones buscaron la manera de hacer que la música llegue a los hogares.

Cosquín optó por ofrecer dos tardes de música conducidas por Marcelo Iribarne y transmitidas por la TV pública y distintas plataformas virtuales. La propuesta contó con material de archivo, donde se destacaron las actuaciones de Los Tekis, César Isella y otros artistas que brillaron en la Plaza Próspero Molina. Además, se disfrutó de momentos inéditos realizados especialmente para la ocasión, en la voz de Abel Pintos.

Como sorpresa de la jornada de cierre fue la entrega del Camín de oro, el máximo reconocimiento del festival, a la voz del chamamé, Ofelia Leiva, quien visitó los estudios del canal, pero desconocía los verdaderos motivos de la invitación.

“Gracias a la comisión de Cosquín que después de 20 años de no ir al festival este año hubiese sido. Esto no me lo esperaba, de verdad quiero agradecerles a ustedes y quiero decirle a mi gente de Corrientes que los amo, que no pudimos hacer nuestra fiesta y hubiera sido hermoso porque la Unesco declaró a nuestro género como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad”, dijo la correntina muy emocionada.

Recordó cuando conoció a Rosendo Arias, quien fue revelación de Cosquín en 1968. “Nos cruzamos en la misma compañía discográfica y al año nos casamos, fuimos dúo durante 35 años y él fue fundamental para mi crecimiento como artista”, aseguró y enseguida agregó: “Cuando faltó Rosendo, yo seguí cantando y gracias a Dios canto cuando me llaman y donde puedo llegar por mis condiciones. Si bien algunas partes del cuerpo no están bien, la garganta y el oído sí”.

El broche de oro lo colocó la correntina, recitando y cantando a capela un emotivo “Cielo de Mantilla”.

