El Presidente consideró "grave" la expresión del juez Gemignani

El presidente Alberto Fernández rechazó el contenido misógino de un mensaje que el juez Juan Carlos Gemignani, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, envió a unos colegas con motivo del Día de la Mujer, y afirmó que "lo más grave es advertir que en manos de ese tipo de magistrados está la suerte de los derechos ciudadanos".

El Jefe de Estado se refirió de este modo al saludo que Gemignani envió el lunes en un chat interno de WhatsApp del tribunal que integra, en el que deseó un feliz día a las mujeres, “especialmente para las delincuentes”, tras la difusión de una sentencia con perspectiva de género que había absuelto a una mujer del cargo de narcotráfico por su situación de vulnerabilidad.

“Feliz Día para todas! ¡¡¡Especialmente para las delincuentes!!! Solo se avanzará en la igualdad cuando se reconozca derechos a las delincuentes y sean penadas. ¡¡Mientras tanto, seguiremos poniéndolas en evidencia hasta que la igualdad no sea solo relato!!”, dijo Gemignani en su mensaje.

Fernández, a través de su cuenta en la red social Twitter, rechazó estas expresiones y señaló que "todo el día de ayer" estuvo "reflexionando sobre el singular saludo del juez Juan Carlos Gemignani a sus colegas mujeres por el Día la Mujer".

“Tratarlas de ‘delincuentes’ deja en evidencia su valoración sobre el respeto a la diversidad de género. Algún episodio que viene a mi memoria parece corroborar su maltrato a la condición de mujer”, consideró el Jefe del Estado,

Subrayó que si el juez “interpretó palabras del presente", le preocupaba aún "mucho más" porque "las interpreta tan mal como en todos estos años interpretó el sistema legal vigente" y agregó que "hay personas parciales en el sistema judicial que perdieron racionalidad a la hora de evaluar cuestiones que deben resolver".

"Pero lo más grave es advertir que en manos de ese tipo de magistrados está la suerte de los derechos ciudadanos. Abordar los cambios que Poder Judicial necesita depende de todos nosotros", dijo Fernández, en línea con su impulso a una reforma que mejore el funcionamiento del Poder Judicial, plasmadas en diferentes proyectos e iniciativas.

El mensaje del camarista también fue criticado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien ayer, al conocerse el episodio, expresó a través de la red social Twitter: “No puedo salir de mi estupor. Un juez de Casación, que hace poco encerró a una secretaria en un despacho, ahora se dirige de esta manera a sus colegas mujeres en el Día Internacional de la Mujer. ¿Hasta cuándo? ¿O estarán esperando que le pegue a alguna?”.

De este modo, la vicepresidenta puso en evidencia hechos de violencia de género protagonizados por Gemignani, quien en el año 2019 fue sancionado por el Consejo de la Magistratura con el descuento de un porcentaje de su sueldo por haber ordenado la detención de una secretaria por, supuestamente, negarse a realizar el inventario de una caja con documentos.

El repudio de su pares

Las expresiones del camarista con motivo del día de la mujer, que se conmemoró el lunes último, fueron conocidas públicamente al ser difundidas por sus pares Ana María Figueroa y Angela Ledesma, quienes elevaron un oficio al presidente de la Cámara de Casación, Gustavo Hornos, en el cual rechazaron enfáticamente el mensaje y pidieron que se tomen medidas frente al caso.

“Nos resultan intolerables las expresiones genéricas de ese tenor en momentos donde ponemos todo el esfuerzo necesario en el Poder Judicial para actuar y fallar con perspectiva de género, conforme a las exigencias de nuestra Constitución Internacional, el DIDH (Derecho Internacional de los Derechos Humanos) y las leyes del derecho interno”, puntualizaron.

Gemignani, a su vez, realizó un descargo en el mismo grupo, en el cual señaló que el mensaje constituía “un chat privado”, que las conversaciones no podían “trascender” y que no se había entendido su particular saludo por culpa de la “filosofía occidental”, según fuentes judiciales.

Télam