Cinco países bonitos y muy fríos

Viajar puede ser difícil o estar prohibido, por ahora. Pero eso no impide que podamos hacer planes para el futuro. Esperamos que artículos como este te ayuden a planificar tu próxima experiencia cuando sea posible. ¡A ponerse el abrigo para conocer estos maravillosos lugares!

1. Antártida

La Antártida es uno de los lugares más fríos del mundo. Y también uno de los más remotos. Con un récord en temperaturas bajas (han llegado a -89,2ºC) es normal que nadie viva allí de forma permanente. La tierra del invierno eterno es un lugar fascinante y casi mágico que lleva siglos atrayendo a viajeros y curiosos. Si quieres observar la fauna de la Antártida, con algunas de las especies más extraordinarias del mundo, nada mejor que un crucero. Allí te esperan focas de Weddell, pingüinos emperador y millones de aves marinas.

2. Rusia

La temperatura más baja que se ha registrado en Rusia son -72ºC. Aunque reconocemos que no es el mejor clima para ir ‘a dar una vuelta’, la belleza gélida de los inviernos rusos te compensará con creces si eres un amante del frío y vas bien preparado. Uno de los lugares más fríos en este enorme país es Verjoyansk, donde se ha llegado a los -69º. Situada en la Siberia Oriental de Rusia, su población apenas supera los 1.000 habitantes. Pero Rusia es mucho más que frío. Además de sus dos ciudades principales, Moscú y San Petersburgo, ofrece un rico patrimonio histórico y cultural, naturaleza salvaje, estepas montañosas y un vasto territorio que lo convierten en el país más grande del mundo.

3. Canadá

Hermoso donde los haya, Canadá ocupa el tercer lugar en la lista de los países más fríos del mundo. Pero, con una extensión tan grande de terreno, las temperaturas suelen variar bastante. Si lo que quieres es frío de verdad, dirígete al norte, en busca de -40ºC, paisajes de abetos nevados y montañas imponentes. Si te animáss, pasá por el pueblo de Snag, en Yukón, el más frío de toda Norteamérica, que ha llegado a -63ºC. Tápate bien y disfruta del ventoso y gélido invierno canadiense. Cuando necesites reponer fuerzas y entrar en calor nada mejor que una taza de chocolate caliente con unas tortitas regadas con jarabe de arce. Y, si quieres descubrir el país, en Canadá siempre hay algo que hacer para todo tipo de viajeros. Desde contemplar imponentes cataratas como las del Niágara o admirar sus muchos parques naturales, pasando por pasear junto a lagos glaciares como el de Louise o Peyto, hasta descubrir el encanto de ciudades como Toronto o Montreal.

4. Estonia

Seguro que piensas que, si lo comparamos con Siberia o la Antártida, en Estonia no hace tanto frío. Y quizás tengas razón, pero lo cierto es que los vecinos de Estonia tienen unos inviernos bastante extremos en los que la nieve cubre buena parte del territorio desde finales de diciembre hasta marzo. Suelen vivir bajo 0 un par de meses, al menos, así que calor no pasarás. Pero, si quieres disfrutar de bosques nevados, pueblos y ciudades preciosos cubiertos por un manto blanco… no te pierdas Estonia en invierno. Uno de los países más fríos del mundo parece sacado de un cuento de hadas. Su capital, Tallin, es de las más bonitas de toda Europa, con un centro histórico de origen medieval nombrado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Además, te esperan parques, miradores, palacios e iglesias. Un listado de propuestas de lo más apetecibles.

5. Finlandia

Finlandia es el país más al norte de Europa (al menos su parte superior) y está prácticamente cubierto por la nieve durante 4 largos meses en invierno. Las temperaturas pueden bajar (especialmente en enero y febrero) hasta los -45ºC en los casos más extremos. Pero ¿quién no querría visitar Laponia e ir a ver a Papá Noel en su hábitat natural? Cálzate unas buenas botas peludas, ponte un abrigo enorme y atrévete a descubrir el invierno finlandés. ¡Que no te asusten las pocas horas de sol al día! Con actividades como trineos tirados por perros, motos de nieve y esquí de cualquier tipo, no te aburrirás. Y, si eres amante de la naturaleza, en Finlandia te esperan casi 190.000 lagos, 180.000 islas y bosques inmensos. Además, en su parte norte, podrás fotografiar bellas auroras boreales en invierno y el sol de medianoche en verano.