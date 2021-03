El escolta Maldonado dejó San Lorenzo

El escolta Jonathan Maldonado dejó el plantel de San Lorenzo que compite en la Liga Nacional de Básquetbol, en disconformidad por el poco rodaje que le otorga el cuerpo técnico en los encuentros oficiales.

El apoderado del jugador, de 30 años, explicó la decisión tomada por el ex La Unión de Formosa. “(Jonathan) Maldonado se va de San Lorenzo porque no soporta la situación. Todos sabemos el tipo de persona que es Jonathan. Me parece una falta de respeto de parte del entrenador”.

Maldonado integró la formación azulgrana en 20 de los 33 partidos que protagonizó en el certamen. El perimetral reunió una media de 5,6 puntos; 2,1 rebotes y 2,1 asistencias por partido. En el triunfo alcanzado el sábado pasado ante La Unión, el DT Santander utilizó poco al escolta: apenas ingresó durante un minuto y medio.