Jonás Gutiérrez habló de Alejandra Maglietti tras sus declaraciones: "Es una gran mujer"

"Me preguntaron si fue una buena idea separarme y sí, la verdad que sí. Me estoy dedicando mucho más a mi trabajo. No digo que una pareja te quite energía. Pero sin embargo, cuando estás con alguien que se dedique al deporte, y todo lo que eso conlleva, hay una cuestión en donde pareciera que hay uno que es más importante que el otro en la pareja”, dijo hace unos días Alejandra Maglietti, consultada por su ruptura con el futbolista Jonás Gutiérrez.

Consultado por su presente, el jugador de Banfield dijo que hoy le ocurría algo similar a lo que contó la panelista de Bendita: “Estoy tranquilo, hoy disfruto mucho mi vida profesional; estoy enfocado en eso. Después, cuando tenga que llegar, llegará (el amor). Mientras tanto, disfruto”.

En diálogo con Mitre Live, describió a Maglietti como “una gran mujer” y siguió: “La realidad es que uno va atravesando los años y se va encontrando personas en el camino para ciertos momentos. Todos los años que estuvimos fueron muy lindos, después el camino nos separó. Creo que eso les pasa a todas las personas. En esos años he sido muy feliz, la he pasado muy bien”.

Apenas se pusieron de novios, cuando él aún jugaba en Europa, le diagnosticaron cáncer y ella no se separó de su lado, lo cual aún hoy él destaca: “Sé que me acompañó en un momento que yo atravesé una enfermedad y puede ser cierto que haya sido eso (de sentir que se olvidó de sí misma). La verdad es que le tocó acompañar en una situación delicada... Creo que tanto para ella como para mis padres debe haber sido muy difícil. Son palabras que uno respeta”.

Sobre su relación, en diálogo con La noche del Nueve, Alejandra había recordado: “No estoy diciendo nada nuevo, lo dicen muchísimas mujeres que estuvieron con jugadores de fútbol. Hay que estar acompañando, bancando mucho tiempo cuando tienen una lesión o cuando las cosas no salen bien... y hay veces que dejás de lado lo que estás haciendo vos. Porque quizás el que más dinero gana en la casa es el otro, entonces pareciera que hay un trabajo más importante que el otro. Cuando la realidad es que mi trabajo era igual o tan importante como el de él”.

Aunque según dijo su “filosofía era no dejar nada”, igualmente “terminó dejando” ciertas actividades en pos de acompañar a quien en ese momento era su pareja: “Había una cuestión de decir: ‘No, no voy a este desfile, me voy a quedar a acompañar’”.

En otro momento, la abogada se había referido a “un momento muy difícil” que pasaron juntos, haciendo referencia a la enfermedad que el futbolista atravesó: “Nos unió mucho como pareja porque había una cuestión muy jodida, lo voy a decir así, que había que atravesar. Si me pongo a pensar, para mí fue una experiencia súper enriquecedora, más allá de la parte triste, porque vi cosas que quizás nunca hubiera aprendido”.

Alejandra y Jonás se conocieron en el 2014 a través de una amiga en común y comenzaron su relación a distancia a través de Whastapp. Ella viajaba a visitarlo a Inglaterra y él venía a la Argentina durante sus vacaciones. En el 2015 se comprometieron y en el 2018 pusieron fecha de casamiento para diciembre de ese año, pero la boda se pospuso y ninguno de los dos explicó los motivos. A principios del año siguiente la pareja anunció su separación, aunque en ese momento se refería a una “crisis”.

Infobae