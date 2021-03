No hubo segunda dosis tras el escándalo del vacunatorio

Ninguno de los diez vacunados en el operativo montado en el segundo piso del Ministerio de Salud de hace un mes, que sumergió al Gobierno en su mayor crisis política, recibieron la segunda dosis.

Se trata del periodista Horacio Verbitsky, el empresario Florencio Aldrey Iglesias y parte de su familia, los legisladores Jorge Taiana y Eduardo Valdés, y algunos allegados de Ginés González García y su entorno.

Por su parte, la exlegisladora y esposa del expresidente Eduardo Duhalde, Hilda “Chiche” Duhalde, quien también fue inoculada con la primera dosis, tampoco se aplicó la segunda vacuna contra el coronavirus y sostuvo: “Creo que perdí tiempo”.

La información, constatada en el Registro Federal de Vacunación Nominalizado (Nomivac), fue confirmada por fuentes del Ministerio de Salud, que evitaron responder si se trató de una directiva oficial tras el escándalo desatado a raíz de la revelación del periodista Horacio Verbitsky, uno de los diez vacunados en el operativo llevado a cabo el jueves 18 de febrero en el edificio de Salud.

Buena parte de los inmunizados tenía turno para vacunarse el pasado viernes, pero no fue ninguno, informó ayer la prensa metropolitana.

al menos el senador Taiana y el diputado Valdés, dos de los vacunados aquel jueves en el operativo VIP, habían manifestado en privado la negativa a recibir la segunda dosis de la Sputnik V, como una señal de redención. Asi trascendió desde el entorno de los legisladores, que apenas se conocieron sus casos, en la previa de la gira presidencial por México, fueron bajados del avión por decisión del propio Alberto Fernández. Tanto Valdés como Taiana habían explicado su vacunación por la inminencia de ese viaje, y ante el pedido de la Casa Rosada. El problema es que lo hicieron en la antesala del despacho de González García.

Colaboradores de ambos señalaron incluso que no accederán a la inoculación completa hasta tanto no se vacune a todo el personal de riesgo, un objetivo por ahora lejano y ante la escasez de dosis -en especial las segundas- que empieza a preocupar a las autoridades políticas.

Hasta este miércoles se habían vacunado en todo el país poco más de 2,1 millones de personas con la primera dosis y solo 497.987 con la segunda, según el monitor público del Ministerio de Salud. Y se habían distribuido 3,8 millones de dosis.

A su vez, Chiche Duhalde dijo ayer que "Ya pasó mucho tiempo de la primera dosis, creo que perdí el tiempo, no me han dado la segunda dosis. No sé cuál es el plazo máximo”.

La esposa del expresidente Eduardo Duhalde fue una de las beneficiadas, junto a integrantes de su familia, de recibir en su casa la vacuna contra el coronavirus.

Después de insistir con que no consultó ni hizo nada tras haber recibido la primera dosis, la dirigente aseguró que sufrió todo lo que pasó después de la vacunación: "No hice nada más que sufrir esta situación y todo este embate que me sigue pareciendo injusto", precisó Duhalde en una entrevista con radio La Once Diez.

