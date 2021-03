Volverán a agendar turnos para los que no pudieron asistir a vacunarse

El Gobierno provincial habilitará desde hoy a las 00 la página web vacunate.corrientes.gob.ar para que aquellas personas que no se hayan vacunado en el día y horario que les fue asignado, puedan reagendar su turno con fecha a confirmar. Según detallaron, en el sitio se dispondrá una pestaña que dice “Perdí mi turno”, para poder acceder a la inoculación contra el covid-19.

“Se consigna que esta medida está destinada a evitar aglomeraciones innecesarias en los puntos de vacunación, que se generan a partir de la concurrencia de personas que no cumplieron con las fechas estipuladas para inocularse, quienes a partir de mañana tendrán la posibilidad de gestionar un nuevo turno, dejándose expresamente aclarado que hasta que no se le asigne el mismo no deben concurrir a ningún centro de vacunación”, informaron desde el Ejecutivo.

En la continuidad del plan de inmunización, ayer fue el turno de recibir una dosis para pacientes oncológicos e insulinodependientes (diabetes tipo 1), quienes contaban con sus respectivos turnos y asistieron al club Alvear. También se vacunó a docentes de entre 40 y 49 años (con permisos obtenidos) en el Centro de Educación Física N° 1.

Por último, el ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo, comunicó ayer que por el momento se cerrarán las inscripciones para la vacunación a mayores de 65 años de Capital, y el plan de inmunización para este rango etario seguirá solo en el interior. “A comparación del interior, en Capital vacunamos un porcentaje mayor. Por lo tanto, vamos a suspender por unos días”, dijo el funcionario a Radio Sudamericana.