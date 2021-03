Gianinna Maradona grabó una conversación con Luque un mes antes de la muerte de Diego

“Mi cuenta de Instagram. Pasaron cosas”, escribió Gianinna Maradona en su Twitter denunciando públicamente que le habían bloqueado su perfil de Instagram, red social en la que suele mencionar a los que ella y su hermana Dalma responsabilizan por la muerte de su padre, Diego Maradona, el 25 de noviembre.

Sin poder tener acceso a su cuenta de Instagram, la hija de Claudia Villafañe se expresó en la popularmente llamada red social del pajarito y allí advirtió que publicaría al menos dos audios que comprometerían a Leopoldo Luque, neurocirujano del ídolo, y Víctor Stinfale, señalado como el jefe de Matías Morla, quien fuera el último abogado y apoderado de Diego.

“Bueno voy a subir grabaciones por acá”, advirtió la ex pareja del Kun Agüero junto a una captura de una nota de voz que tiene en su celular: se trata de la grabación que realizó el 23 de enero del 2015 y que dura poco más de 10 minutos. A dicho material lo tituló “Nueva grabación Víctor”, lo que hace referencia a que se trata de la grabación que realizó durante una comunicación privada que tuvo con quien fuera el abogado de su padre.

“Esta es medio larga, ¡pero no tiene desperdicio!”, agregó junto a una nueva foto: esta vez con la captura de una grabación que guardó bajo el nombre “4, Leopoldo 2”. Lo que, además, daría a entender que ya había grabado en otras ocasiones al principal imputado en el expediente de la causa que investiga la muerte de Diego Maradona. Y que esa grabación, por algún motivo que Gianinna y su entorno saben, comprometería al médico.

En la imagen, además, se permite ver la fecha de la conversación con el neurocirujano: fue el 10 de octubre del 2020. Es decir, 20 días antes del cumpleaños de Maradona, cuya aparición en La Plata preocupó a todos sus seres queridos. Aquella tarde, el ídolo presentó dificultades para caminar y debió retirarse del estadio minutos después de la celebración que le habían preparado por su cumpleaños número 60.

Tiempo después, Infobae accedió a audios de la causa en los que se escucha a Stinfale contando que había un acuerdo comercial por la presencia de Diego.

Hasta el momento, Gianinna no publicó ninguna de las grabaciones que tiene en su poder sobre Víctor Stinfale y Leopoldo Luque. En tanto, el último fin de semana ella y su hermana denunciaron en las redes que le habían restringido el acceso a la cuenta de la diseñadora de moda. “¡Nos quieren silenciar bloqueando las cuentas de Instagram! ¿Hay más patético? La cuenta de mi hermana está suspendida...”, escribió la actriz en su red social.

Antes de eso, ambas se habían manifestado contra quienes consideran responsables de la muerte de su padre. “A cuatro meses les digo a todos que no voy a parar hasta verlos presos... ¡A todos! Me van a tener que matar para que me calle la boca... Y los voy a nombrar a todos esta vez... ¡Mafiosos HDP, no les tengo miedo! “, había asegurado Dalma.

Y, un rato más tarde, su hermana Gianinna compartió el mismo mensaje y agregó: “¡Yo tampoco! Y si lo público es lo que más te molesta, allá voy”, advirtió. Y luego apuntó directamente contra Stinfale, aunque sin nombrarlo: “Me das asco, vos y tu mierda de Speed. Me van a tener que matar a mí también”.

Infobae