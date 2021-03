Testeos en Aeroparque y Ezeiza: dieron positivo de covid 16 pasajeros

Un total de 16 pasajeros que llegaron desde el exterior registraron covid positivo, desde el inicio de los testeos que se realizan en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, en tanto que entró en vigencia la restricción de los vuelos a México, Brasil y Chile, dispuesta por la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac).

La cantidad de casos positivos según fuentes de la Dirección Nacional de Migraciones fueron detectados desde el sábado y, de estos, 12 llegaron de México, la mayoría de Cancún, uno de San Pablo, dos de Miami y otro de Bogotá, Colombia.

“Desde hoy la Anac inició las restricciones para vuelos a México, Chile y Brasil, y se han reprogramado también los vuelos a otros países, de manera tal que haya un espacio de al menos dos horas entre vuelo y vuelo”, sostuvo la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano.

Explicó que “se va a seguir volando, por supuesto, pero en menor medida de lo que venían volando hasta ahora. Tengamos en cuenta que el sábado hubo 18 vuelos y hoy hay 7, queremos llegar a 3 o 4 vuelos por día. Entonces las personas que salgan por alguna cuestión impostergable, van a tener que saber que a lo mejor no vuelvan cuando ellas quieran, sino cuando haya un vuelo autorizado por Anac”. “Venimos diciéndolo, aunque parezca antipático, pero es la única realidad, no hay que salir del país cuando hay pandemia, no sólo por lo que puede pasar en la Argentina, sino por lo que pueda pasar en el resto de los países, que están cerrando fronteras. Francia cerró sus fronteras y no podía entrar ni salir nadie”, remarcó la funcionaria.

