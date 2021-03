El fiscal ante la Casación pidió que se haga el juicio

La audiencia de los acusados por supuesta administración fraudulenta en la venta de dólar futuro ante la Cámara de Casación marcó la agenda judicial de ayer. Cristina Kirchner habló durante casi cincuenta minutos con un explosivo discurso criticando a la Justicia. Pero al final de esa videoconferencia convocada por la Sala I del máximo tribunal penal, el fiscal Raúl Pleé reiteró algo ya planteado en diciembre: que el juicio contra la vicepresidenta, Axel Kicillof, Alejandro Vanoli y demás imputados debe realizarse.

Durante la instrucción se dio por corroborado que Cristina y su entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, junto con otros exfuncionarios, cometieron “un fraude descomunal al patrimonio público”, que le costó al Estado “55 mil millones de pesos”.

La vicepresidenta siempre mantuvo que se trataba de una política de Estado que no debía judicializarse. El recurso ante la Cámara de Casación se inició después de una pericia realizada por los especialistas del Corte Suprema, que concluyó que el Banco Central no había tenido pérdidas en su ejercicio de 2015. Entonces, los acusados pidieron el sobreseimiento y como consecuencia directa, que el juicio no se celebre.

(JML)