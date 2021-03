Regatas recibe a Colón en el inicio de la segunda fecha en el NEA

Con el partido que protagonizarán hoy Regatas Corrientes y Colón se pondrá en marcha la segunda fecha del Torneo Federal de Básquetbol en la zona NEA. El cotejo se jugará en el estadio José Jorge Contte desde las 21.30 y será sin acceso al público por la pandemia del coronavirus.

El encuentro, que tendrá como árbitros a Nicolás Zapata y Cesar Bajeneta, marcará el regreso del básquetbol profesional a Corrientes después de un año a causa de las restricciones que se impusieron por la circulación del covid-19.

El Fantasma buscará su primer triunfo en el certamen para dejar atrás la derrota del debut frente a Oberá Tenis Club por 83 a 77 el pasado fin de semana en el interior de Misiones.

La novedad en el plantel que dirige Fernando Calvi será la aparición de Joaquín Marcón, que no pudo estar en el debut por un traumatismo en su codo derecho.

Para esta competencia, Regatas presenta a su equipo de Liga de Desarrollo, con muchos jugadore jóvenes que ya tuvieron minutos junto en el plantel superior en la Liga Nacional.

Para Colón será su debut en el torneo. El último domingo, en la capital provincial no pudo jugar su partido contra Sarmiento de Resistencia al no ser habilitado por la Confederación Argentina de Básquetbol al no completar los requisitos (estudios médicos) para habilitar su plantel.

La segunda fecha seguirá mañana cuando, desde las 21, Sarmiento de Resistencia reciba la visita de Comunicaciones de Mercedes que hará su debut. En tanto que para el domingo 7, a partir de las 21.30, está previsto el duelo entre equipos misioneros, Tokio y OTC en Posadas.

En la oportunidad tendrá fecha libre Regatas Resistencia.