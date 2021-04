Atropelló y mató a dos motochorros, está preso y marcharon por su libertad

A pesar de la lluvia, familiares, amigos y vecinos de Diego C., el hombre de 25 años que luego de ser asaltado atropelló y mató a dos motochorros con su camioneta en Rosario, realizaron una multitudinaria protesta en reclamo por la liberación del joven que esta tarde tendrá que declarar en la Justicia acusado por el fiscal del caso, Patricio Saldutti, por doble homicidio simple.

“Estamos todos en la misma mierda, peleando por nuestra vida para que dejen de matarnos, porque los delincuentes salieron a matar”, sostuvo en Radio 2 la tía del imputado. Según dijo la familiar, el hombre se encuentra detenido e incomunicado: “No sabemos nada de él porque no podemos verlo ni hablar, está como si fuera el delincuente. Nos dijeron que está bien y nada más”, señaló. “Pedimos que lo liberen porque él no es ningún homicida, él se defendió en su legítima defensa. Si hubo exceso, es porque estaba defendiendo lo que se gana todos los días”, remarcó la tía del joven. Y concluyó: “Ninguno de nosotros laburantes decide salir a matar, él no salió a matar, él quiso defenderse porque ellos tenían dos armas. Los jueces, el fiscal, que se den cuenta de que Diego ni siquiera conocía una comisaría, tiene una vida intachable, fíjense el prontuario de los delincuentes, uno de ellos había salido de la cárcel hacía tres meses”.

De este modo, los manifestantes se acercaron hasta el cruce de Eva Perón y Wilde, en el barrio de Fisherton, a pocas cuadras de donde ocurrió el hecho, y marcharon en defensa de Diego. Con carteles que rezaban: “Liberación ya”, “Justicia y seguridad”, los familiares del hombre fueron acompañados por vecinos y amigos del joven y le exigieron a la Justicia que lo libere, ya que expresaron que el imputado “es una víctima más de la inseguridad”.

