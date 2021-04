Un graph mal escrito en televisión le generó un insólito problema a Dani La Chepi

Dani La Chepi vivió un incómodo momento con la mamá de una compañera del colegio de su hija por una insólita confusión. La influencer contó en sus redes que justo antes de entrar al estudio de Cortá por Lozano la hisoparon y el resultado fue negativo, pero en Intrusos confundieron sin mala intención su nombre con el de Mariela Anchipi, la mujer de Dady Brieva, quien sí había contraído coronavirus. Y eso hizo que recibiera un mensaje con un tono poco amigable.

“Se confundieron, es La Chipi, que es la mujer de Dady Brieva. Qué bueno que chequean antes de poner las cosas porque tengo una familia yo y una nena en el colegio”, dijo con tono irónico Dani. Y aclaró: “Me están preguntando mucho por qué me hisoparon, porque para entrar al canal te hisopan, como corresponde. Hacen un test rápido de garganta y nariz. Esperás, te da negativo e ingresás. Por eso me hisopé”.

El problema mayor para la participante de Masterchef Celebrity 2 en realidad fue el entredicho que le ocasionó con una madre del colegio al que asiste su hija, Isabella. “Vos sos una inconsciente de mierda. ¡¡Vi a Isa entrar al colegio con su papá!! Te voy a denunciar ¡Impresentable de mierda!!”, le escribió la mujer. Ante esto, la instagramer volvió a explicar en una story lo que había sucedido: “Debido a esta información mal dada y no chequeada, una madre que se ve que lleva a sus hijos al colegio de Isa me escribe y por supuesto le contesté. Le envié la foto, le dije que era Mariela Anchipi, que es la mujer de Dady Brieva, que lamentablemente los dos se contagiaron y se equivocaron con el nombre, no me creyó”, indicó.

Por otra parte, contó que a su novio también lo confundieron con otra persona. “No tiene límites esto. A Javu lo confundieron en el peaje con el Lobito Cordone, que jugaba en Vélez, en Racing, en Newcastle de Inglaterra. Le dijeron ‘tu mujer tiene Covid’ y él le dijo ‘¿de qué me estás hablando?’”, contó. “¿Vos no jugaste en Newcastle?”, le preguntó en otro video. “No, una vez jugué en Castillo, y en Castelar”, le contestó, divertido, su novio. “Es por eso, hay que googlear”, concluyó.

Hace días, la influencer había contado en Minuto para ganar cómo surgió la relación con su actual pareja. “Él es chofer de camión de recolección de basura. Nos conocimos en la pandemia, por la ventana”, empezó diciendo la actual participante de Masterchef Celebrity. Y señaló que, además de ser muy atractivo físicamente, el muchacho en cuestión “es muy linda persona”. Pero remarcó: “¡Es muy fachero! ¿Sabés qué? Revoleame como una bolsa...”. Y es que, antes de manejar el vehículo, Javier se dedicaba a realizar exactamente ese trabajo.

“¡El lomito sabés lo que es! Estoy empachada de amor”, aseguró entre risas. ¿Cómo comenzó la relación? “Yo me lo chamuyé un poco. Pero él vio las historias (de Instagram), se ve que le dijeron que esta piba esta subiendo cosas sobre vos... Porque yo le tiraba los perros a los pibes de atrás, a los que corren. Pero un día se baja el chofer y dice: ‘¡Isa!’ Siempre la excusa de la nena. Y cuando hizo así (se bajó el barbijo), dije: ‘¡Uh, mirá lo que es esto! Dios existe”, relató la influencer.

