Dady Brieva, con coronavirus: “Pudo venir de la escuela de los chicos”

En las últimas horas se supo que Dady Brieva y su mujer, Mariela Anchipi, dieron positivo de coronavirus luego de permanecer aislados por haber tenido contacto estrecho con una persona que había presentado síntomas y cuyo resultado también fue positivo. “Tuvieron un contacto estrecho la semana pasada. Y se aislaron. Primer hisopado negativo, y el segundo hoy (por ayer) les dio positivo. Están sin síntomas #COVID19″, informó Ángel de Brito el lunes a través de su cuenta de Twitter.

De esta manera, el humorista, la bailarina y sus hijos Felipe y Rosario, están aislados en su casa. Desde allí, Dady salió al aire en su programa Volver Mejores, por El Destape Radio, y contó cómo está transitando la enfermedad. “Es un poco angustiante esta situación pero agradezco que no nos agarró muy fuerte, como en otros casos. Estoy bien”, aseguró el actor.

“Pudo venir de la escuela de los chicos -especuló Dady sobre la posibilidad del contagio- Mis hijos la semana pasada vinieron algo mal, pero no se sabe”. Por su parte, aclaró que tanto Felipe como Rosario “están bien”, y que su esposa transita la enfermedad de manera asintomática: “Nos hisoparon dos veces, después de algunos síntomas míos. El primer hisopado dio negativo y el segundo, positivo”.

De todas formas, definió al virus como “muy quinielero”: “No se sabe de dónde viene”. Y detalló: “Me hice una tomografía computada y el pulmón está apenas tomado. Hay que cuidarse mucho. Lo estamos transitando con la rigurosidad que se merece”.

“De ánimo estoy bien. Tengo algunas angustias, No quiero caer o tener una neumonía bilateral. Son palabras que las escuchamos pero no sabemos mucho de que se trata lo cual es un doble quilombo. Uno no tiene el rigor científico de un médico o un infectólogo para saber del tema. Estoy en mi casa, contenido con mi médico. Se vive mucho estrés, hay que bajar un poco la ansiedad. Por ahora no tengo síntomas importantes”, concluyó Dady Brieva.

El lunes por la mañana, en tanto, Rodolfo Barili comunicó que también contrajo coronavirus. “Todos sabemos que, a pesar de cuidarnos, nos puede pasar. Y me pasó”, escribió en su cuenta de Twitter el conductor de Telefe Noticias. “Hisopado mediante, luego de aislarme por ser contacto estrecho de un caso confirmado, el resultado de mi test dice COVID detectable. Tocó. Cuídense. Cuídense mucho”, agregó, y concluyó su mensaje con un anhelo sobre cómo desea transitar la enfermedad: “Espero atravesarlo bien”. Cristina Pérez, compañera suya en el noticiero de Telefe, le envió a través de la misma red social: ¡“Te quiero mucho, Ro! Estoy y estamos todos con vos”.

Por otro lado, Claudia Villafañe también tiene coronavirus y su hija Dalma está asilada junto a su familia por contacto estrecho. Tras su visita al programa de Titi Fernández en Radio del Plata, donde se detectó un caso de coronavirus en uno de los empleados de la emisora, la empresaria decidió hacerse el PCR, cuyo resultado fue positivo.

Además, Marcela Tinayre contó en Los ángeles de la mañana que se contagió de coronavirus en enero pasado durante unas vacaciones en Miami, luego de haberse vacunado. “Creí que había tenido un ACV. Durante cuatro días no la pasé nada bien. Se ve que cuando me di la primera dosis lo estaba incubando. Gracias a la primera dosis no se extendió ni fue grave”, indicó la conductora. “No podía caminar. Me levantaba y me mareaba”, detalló quien solo le había contado sobre su cuadro a su hijo Nacho ya que no quería preocupar al resto de su familia. Mucho menos a su madre, Mirtha Legrand, quien por ese entonces no había sido vacunada en Buenos Aires.

Infobae