Kammerichs: “Llegó el momento de acompañar como dirigente”

Luego de una exitosa carrera como basquetbolista, ahora Federico Kammerichs se abocó de lleno a la esfera institucional. Durante la primera semana de abril fue electo como vicepresidente de Unión de Goya donde acompañará al nuevo presidente Gerardo Urquijo.

“Creo que llegó el momento de acompañar como dirigente, de dar una mano, y bueno acá estoy, orgulloso de pertenecer a esta Comisión, en reemplazar a la saliente, que es muy exitosa, en muchísimos aspectos”, señaló el integrante de la selección Argentina de básquetbol.

“En su momento cuando ya estaba planificando el retiro del profesionalismo, siempre me zumbó esta idea en la cabeza. Llegó el día, esta nueva Comisión de mi querido club Unión, me invito a participar, me honró con la vicepresidencia y aquí estoy”.

A la hora de tomar la decisión de volcarse a la dirigencia tuvo en cuenta el respaldo de toda su familia “que pertenece a esta institución. En esta Comisión también está mi primo Carlos Francisco Fornies, hijo de una leyenda, quizás una de las más grande que tuvo este club, como fue Pedro Fornies. Es una gran familia y el desafío está en tratar de agrandarla”.

Durante el 2020 la actividad deportiva y social tuvo una prolongada pausa por la pandemia del coronavirus. Sin embargo se siguió trabajando en la infraestructura del club goyano. “Es muy valioso lo realizado, las tribunas pintadas, en un momento muy difícil donde se paralizó todo, se logró sostener al club y por eso uno se siente orgulloso. Por eso también es importante que integrantes de la Comisión saliente sigan con nosotros”.

En su nueva función la intención es “plasmar algo de la experiencia que tuve como jugador. Tratar de volver a incentivar a los chicos a practicar un deporte, si es básquet mejor, pero hoy por suerte, Unión sumó el vóley, tenemos el padel y me gustaría seguir incorporando actividades”.

Kammerichs, invitó a socios, allegados y simpatizantes de Unión para que “sumen e involucren, que se acerquen al club, serán recibidos con los brazos abiertos. Todo el que tenga algo para aportar, alguna idea, será escuchado por esta Comisión”.