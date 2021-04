Piden declarar esencial a la educación y acusaron al Gobierno de “agraviar a los porteños"

El bloque opositor de Juntos por el Cambio en los parlamentos comenzó a moverse en bloque con el fin de presionar al Gobierno nacional y retrotraer la medida de cierre de las clases presenciales hasta el próximo 30 de abril.

El presidente del bloque de diputados PRO, Cristian Ritondo y la vicepresidenta de la Comisión de Educación, Victoria Morales Gorleri, acompañados de 18 diputados del mismo color político, presentaron un proyecto de ley donde le solicitan al Ejecutivo que declare a la educación como servicio público esencial durante el ciclo de escolaridad obligatoria.

“Como dice Horacio Rodríguez Larreta, en la educación cada día cuenta. No podemos permitir que los chicos sigan sin clases. Proponemos este proyecto para que la educación no esté sujeto a arbitrariedades y sea garantizado en todo el país”, señaló Ritondo.

“La evidencia recolectada por la Ciudad de Buenos Aires y los datos que brindó el Ministerio de Educación de la Nación nos demuestran que la presencialidad cuidada no incide sobre la curva de contagios. Solo el 0,12 % de los alumnos y el 0,79 % del personal docente y no docente resultó positivo para el virus, por lo que no encontramos ningún motivo para cerrar las escuelas”, agregó Gorleri.

(AG)