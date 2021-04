Anses: no se debe realizar ningún trámite para recibir los $15 mil

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) advirtió este viernes que no se debe realizar ningún trámite adicional para poder percibir el monto de $15 mil que se entregará a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo y los titulares de asignaciones familiares para monotributistas A y B, que viven en el Área Metropolitana Buenos Aires (Amba). El pago se concretará desde el lunes 26 de abril por única vez e iniciará con los documentos finalizados en 0, remarcó la entidad.

“Con el objetivo de proteger a los argentinos y argentinas en materia de salud e ingresos, a partir del lunes 26 de abril casi un millón de personas que cobran la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo y titulares de Asignaciones Familiares para monotributistas A y B, que viven en el Amba, recibirán por única vez un refuerzo de quince mil pesos”, declaró la directora ejecutiva del organismo, Fernanda Raverta, ante medios radiales.

La funcionaria destacó que se hicieron “setecientas denuncias penales en lo que va del año por trámites fraudulentos”. “Por eso es bueno recordar que no se debe realizar ningún trámite adicional para recibir este refuerzo, que no se abona con el cronograma habitual porque teníamos que esperar al 10 de mayo y la Anses tiene la posibilidad e inteligencia para hacerlo antes. El pago es por familia y no por hijo y podría llegar a ampliarse a otros distritos”, explicó Raverta.

(JML)