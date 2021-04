Un hombre fue condenado por abusar de sus tres nietas cuando eran niñas

Un hombre de 79 años quedó detenido ayer en la ciudad chubutense de Trelew luego de que la Justicia lo condenara por haber violado a sus nietas cuando tenían 3, 5 y 7 años, quienes impulsaron la acción judicial y tras la sentencia pidieron que “se escuche” a las niñas y niños para detectar situaciones de violencia sexual.

Así lo informaron fuentes judiciales y precisaron que el hombre, que cumplía prisión domiciliaria, quedó detenido en una unidad carcelaria tras concluir la audiencia presidida por el camarista Gustavo Castro, quien junto a sus colegas Mirtha Moreno y Camilo Pérez, ordenó que el debate para discutir los años de condena se realice el viernes 23.

Tras conocer la sentencia, dos de las víctimas, una adolescente de 18 años y otra de 21, destacaron en diálogo con Télam el “haber sido escuchadas por la Justicia, en especial por las fiscales Silvia Pereyra y Julieta Gamarra que impulsaron la acusación”. Acompañadas por sus padres, las jóvenes recordaron que la tercera víctima de los abusos era su prima, que actualmente tiene 25 años.

Las calificaciones por las que se encontró culpable al hombre fueron distintas de acuerdo a la magnitud del delito. El caso más grave fue “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo en calidad de autor en la modalidad de delito continuado”.

“Eso me lo hizo a mí, yo me anteponía para que no le haga lo mismo a mi hermanita”, relató la mayor de las hermanas. Y por la violencia que sufrió la prima de ambas y también nieta del abusador, la condena fue por “abuso sexual simple agravado por el vínculo”.

(JML)