Condenaron a narcos que en una canoa vendían droga en tres comunas

Condenaron a un grupo de pescadores y albañiles de la ciudad de Reconquista que en octubre del 2019 fueron detenidos en la localidad correntina de Lavalle con una canoa que transportaba 160 kilos de marihuana. De la investigación surgió que comercializaban droga desde el puente Chaco-Corrientes en su viaje a Santa Fe por el río Paraná. En el camino hacían entregas en las localidades de Empedrado, Lavalle y Goya.

Agustín Omar Troncoso fue condenado como autor del delito de transporte y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso real, agravado por la intervención plural, según artículos 5° inc. c; y 11 inc. c de la Ley 23.737; y los artículos 45 y 55 del Código Penal Argentino, a la pena de seis años de prisión y multa equivalente a setenta y dos unidades fijas (72 UF), más las accesorias del art. 12 del Código Penal.

Agustín Omar Troncoso (hijo) y María Ana Franco, fueron condenados como partícipes secundarios del delito de transporte y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso real, agravado por la intervención plural, según artículos 5° inc. c; y 11 inc. c de la Ley 23.737; y los artículos 46 y 55 del Código Penal Argentino, a las penas de tres años de prisión y multa equivalente a treinta y seis unidades fijas (72 UF).

Alexis Nicolás Montiel; y su padre, Marcelo Alberto Montiel, fueron condenados como autores del delito de confabulación para el tráfico de estupefacientes, según artículo 29 bis de la Ley 23.737; y el Art. 45 del Código Penal, a la pena de tres años de prisión.

El fallo impone además las costas del juicio a los condenados, y en consecuencia el pago de la tasa de justicia, que vale mencionar, asciende a la suma de mil quinientos pesos, intimándolos a hacerlo efectivo en el término de cinco días bajo apercibimiento de multa del cincuenta por ciento del referido valor, si no se efectiviza en dicho término.

Dispuso además el tribunal la destrucción del estupefaciente secuestrado en acto público, en fecha a determinar.

Como María Ana Franco ya tiene condena anterior por violación a la Ley de Drogas, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe resolvió remitir copia de las actuaciones al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia, a fin de que practique la unificación de penas y cómputo legal correspondiente.

La investigación comenzó en octubre del 2018 bajo el control del juez federal de Reconquista, la dirección del fiscal federal y la tarea de campo a cargo de la División Inteligencia Criminal de la Prefectura Reconquista. Merced a tareas de inteligencia se pudo establecer que periódicamente un grupo de personas realizaban viajes por el río Paraná desde la provincia de Corrientes transportando marihuana y una vez arribada a la ciudad de Reconquista, la misma se comercializaba en la zona. Surgió que uno de los proveedores era Agustín Omar Troncoso (padre), quien se movilizaba en una embarcación tipo canoa, acompañado por su nuera, María Ana Franco, “Any”. La pequeña embarcación les permitía ingresar hasta el fondo del callejón del barrio La Cortada donde hacían la descarga. Quedaban acampando en una ranchada de pescadores hasta que percibían el dinero con el que regresaban.

Mediante las tareas de inteligencia realizadas por personal de Prefectura Reconquista, apoyados en las intervenciones telefónicas dispuestas oportunamente por el Juez Alurralde, se pudo establecer que los Troncoso padre e hijo y María Ana Franco, quienes en un tiempo residieron en la provincia de Misiones y luego en Puerto Reconquista, estaban radicados en la provincia de Chaco, en el barrio San Pedro Pescador, distrito de la localidad chaqueña de Colonia Benítez, situada a la vera del río Paraná sobre la Ruta Nacional N° 16, a poca distancia del puente General Belgrano que une las ciudades de Resistencia y Corrientes. Desde allí emprendían los viajes transportando la droga que iban distribuyendo en el camino, como Empedrado, Lavalle y Goya, entre otras, finalizando el recorrido en Reconquista, más precisamente en el barrio La Cortada, desde donde se hacía la distribución del resto de la carga ilegal, de lo que se ocupaban los Montiel.

En su procesamiento, el juez Alurralde tuvo por acreditado que el grupo investigado “tenía una especial habilidad y un modus operandi dividido en etapas y con varios intervinientes, presumiblemente para evitar ser interceptados, no obstante, fue la labor de los investigadores la que permitió desarticular el grupo delictivo que se componía con los Troncoso-Franco.

Cuando personal de Prefectura Reconquista interceptó la embarcación el jueves 10 de octubre del 2019, la tripulaban Agustín Troncoso (padre) y su nuera María Ana Franco. El procedimiento sucedió cuando navegaban frente a la ciudad de Lavalle, en dirección a Reconquista. Transportaban 160 kg. de marihuana en 147 panes envueltos en coloridas piñatas ubicadas en el doble fondo de la canoa propulsada con motor.

A partir del secuestro de la embarcación, los prefecturianos esperaron porque ya la tenían identificada y sabían que estaban en viaje, se llevaron a cabo los allanamientos ordenados por el juez federal de Reconquista Aldo Alurralde, quien los autorizó luego de una investigación que recabó importantes indicios gracias al trabajo de personal de Prefectura Reconquista bajo la dirección del fiscal federal de esta ciudad, Roberto Salum.

(NG)