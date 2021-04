Boca Unidos buscará sumar de a tres puntos en su visita a Racing

Luego de dos empates consecutivos, Boca Unidos buscará empezar a sumar de a tres puntos, cuando esta tarde visite a Racing de Córdoba. El partido correspondiente a la tercera fecha de la zona B del torneo Federal A, se jugará desde las 16 en el estadio Miguel Sancho, y será arbitrado por Gustavo Benítez.

El equipo “aurirrojo” comenzó el certamen rescatando un punto de Salta, donde igualó 2-2 ante Central Norte, en un partido en el que se vio claramente superado en el juego y lo único que lo salvó fueron dos errores garrafales del arquero “azabache”, que le permitieron convertir.

En el restante encuentro, disputado en Corrientes ante For Ever (1-1) y tras un poco menos que discreto primer tiempo, Boca Unidos cambió el chip. Los dirigidos por Alfredo Grelak se pusieron en el complemento el traje de protagonista, y de no ser por un gol anulado incorrectamente y un descuido en tiempo de descuento, hizo los méritos para retirarse victorioso.

“El segundo tiempo es para valorar, es el equipo que pretendo, que sea protagonista”, dijo Grelak tras el partido ante For Ever.

Para esta tarde en la capital cordobesa, el técnico recupera a sus dos delanteros titulares, Gonzalo Ríos, quien cumplió la fecha de suspensión por la expulsión en el partido en Central Norte, y Antonio Medina, quien se recuperó de una molestia en el aductor sufrida en el mismo encuentro.

Si bien la actuación de Lautaro Larrasábal y Martín Peralta, sus reemplazantes ante For Ever, estuvieron a la altura, todo hace indicar que esta tarde estarán Medina y Ríos en la formación “aurirroja” inicial.

El resto del equipo no sufriría modificaciones de nombres, pero posiblemente una variante táctica que fue clave para cambiar el trámite del juego ante For Ever.

Tanto ante Central Norte como frente al “Negro” chaqueño, el equipo salió a la cancha con un sistema táctico 5-3-2, que en el inicio del complemento del segundo partido cambió por un 4-4-2, que le posibilitó pararse mejor en el campo, recuperar el manejo de la pelota y crear situaciones de gol, por lo que se puede esperar que el DT disponga para hoy esa modificación que tan buenos resultados le dio.

“Este es un equipo que sin hacer cambios (de nombres) modifica el sistema táctico (…) esa también es una posibilidad que tengo, que dentro de un mismo partido puedo cambiar el esquema, y lo voy a utilizar seguido si puedo”, manifestó Grelak en relación a la variante de esquema introducido en la segunda parte del juego ante For Ever.

Un cambio en el rival

Por el lado de Racing de Córdoba, el único cambio que introduciría el técnico Hernán Medina respecto a la formación que viene de igualar 0-0 en su visita a Sportivo de Las Parejas, sería el ingreso en la defensa de Marcio Gómez en lugar de Facundo Rivero, quien sufrió una distensión de ligamentos.

El conjunto del barrio de Nueva Italia, que ascendió este año del torneo Regional Federal Amateur, debutó en el torneo venciendo ajustadamente de local por 1 a 0 a Douglas Haig de Pergamino, con gol convertido de penal por Martín Garnerone, y antes del inicio de la tercera era uno de los cuatro punteros del grupo.

(RP)