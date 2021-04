Dijo haber recibido una llamada de un falso gestor de un banco

De manera pública, un joven denunció que recibió el llamado de un falso gestor de un banco, quien habría intentado cometer una estafa al pedirle ir hasta un cajero automático. El denunciante, que se identificó como Leo Benítez, contó a FM Sudamericana que todo inició con un producto que puso a la venta en Facebook.

Explicó que pedía $8.500 y que un hombre que dijo ser de Posadas, Misiones, se contactó con él para realizar la compra. “Se comunicó por mensaje privado, me pidió fotos, un número de transferencia y que hoy (ayer) pasaría a buscar el producto”, señaló.

“Me dijo que se llamaba Luis. El domingo me llamó y me contó que su esposa se había equivocado y en vez de depositarme $8.500 depositó $85.000. El hombre empezó a llorar preocupado por la situación y me pidió que si le podía devolver la plata”, relató.

Luego agregó: “A los veinte minutos me llamaron desde un 011 diciéndome que eran del Banco Central, que sabían todos mis datos menos mi DNI, diciéndome que los $85 mil fueron retenidos y que yo no podía hacer uso de esa plata y que tenía que ir a un cajero para hacer unas gestiones”.

“Nunca pude ver mi cuenta porque en ese momento estaba ocupado, pero el lunes fui al Banco Francés y me dijeron que era todo una estafa, que en mi caja de ahorro no había absolutamente nada, y ahí me indicaron que hay una cantidad de casos con la misma modalidad”, relató.

