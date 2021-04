Paritarias: comerciantes acordaron suba del 32 %

El Sindicato de Empleados de Comercio de Corrientes (SEC) logró un incremento salarial del 32 por ciento en cuatro tramos a terminar de abonarse en abril del 2022, con una cláusula de revisión a inicios del año entrante.

En diálogo con El Litoral, el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Corrientes (SEC), José Sever Gatti, se refirió al incremento salarial alcanzado y detalló: “Nuestro acuerdo paritario es de abril a abril de cada año. En esta oportunidad se cerró hasta abril del año venidero. Ahora logramos un incremento del 32 por ciento en cuatro tramos. Un 8 por ciento con los haberes de mayo y septiembre respectivamente. Otro 8 por ciento en enero del 2022 con una cláusula de revisión inflacionaria, lo que implica un reajuste de acuerdo a la situación, y el 8 por ciento restante para febrero”. “Este incremento beneficia a unos 800.000 trabajadores a nivel país y en la provincia a unos 16.000”, remarcó.

En cuanto al monto logrado, dijo que “sirve pero no alcanza, nosotros en el contexto en el que estamos con la caída de las ventas, el cierre de los comercios, la precarización del empleado de comercio, es un avance y también entendemos y es responsable el pedido, que también se lo hace a nivel nacional para todo el país. La mayor cantidad de empleados de comercio se concentra en las pymes, y son los que más están padeciendo la falta de consumo, la falta de ventas, por ende es un pedido que el empresario puede afrontar, porque no es pedir por pedir y que después no se pueda pagar”.

Y durante la entrevista Gatti se refirió al pedido de vacunación solicitado para el sector y dijo: “Queremos que se tenga en cuenta al sector que siempre se lo consideró un trabajador esencial. El pedido lo hicimos al Gobierno provincial y además hay un petitorio en el orden nacional que refuerza la petición”.

Además, recordó que este 1 de mayo, por el Día del Trabajador, todos los comercios en general van a permanecer cerrados. “Les pedimos a los consumidores que adelanten sus compras”, recomendó.