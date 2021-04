Artaza: “Hoy no se puede hablar de candidaturas, hay que priorizar la vida”

En medio del clima electoral 2021, que ya comenzó a transitarse en la provincia con actos, reuniones y debate del protocolo sanitario para el día de los comicios, el exsenador nacional por la provincia de Corrientes Nito Artaza indicó “que la UCR ya no lo representa”.

El exlegislador correntino se refirió al contexto electoral vigente y explicó su alejamiento de la UCR.

“Me enamoré del radicalismo porque acompañaba a los más vulnerados y se fue con otro. Ya no me representa”, explicó en dialogó en exclusiva con Carlos Alonso en “Lo bueno, lo malo y lo feo”. Si bien agradeció al exgobernador Ricardo Colombi por su apoyo para recorrer la provincia, el referente agregó que “el radicalismo apoyó a Mauricio Macri y a las grandes corporaciones. El partido se fue para otro lado y causó un daño al país con la agenda vinculada al expresidente y apartó a la Argentina del pensamiento latinoamericano”.

En lo que respecta a una posible candidatura sostuvo que “en algún momento voy a volver a la política porque me entusiasma representar a Corrientes a nivel nacional, en mi período de senador he presentado más de 300 proyectos. Me gusta aportar aunque no sea funcionario, por pelearnos entre correntinos no tuvimos un bloque para representar al nordeste”, afirmó y recordó que la ley presentada establece que las cuentas a sueldos no pueden ser cobradas por los bancos. “Hoy no se puede hablar de candidaturas, hay que priorizar la vida”, concluyó.

En esta línea, Artaza se refirió a las culpabilidades de la inexistencia de este acuerdo nacional de cara a la pandemia: “Los partidos políticos son un nexo y han sufrido un deterioro, tanto la UCR como el peronismo, Se ha perdido la confianza en la política cuando hay que reinvidicarla porque es la única manera de solucionar problemas. La democracia no fracasa, fracasan los demócratas, cuánto hace que en la Argentina no hay liderazgo”.

En referencia a la actualidad epidemiológica, remarcó que la lucha contra el covid-19 es una tarea primordial de la Nación y recalcó la necesidad de aportar ideas y establecer acuerdos entre el oficialismo y la oposición para tener mayores herramientas de cara a la segunda ola que “preocupa”.