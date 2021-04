El ciclo de cine de la Unne genera conciencia ecológica

Este mes, desde el Centro Cultural Universitario de la Unne pretenden concientizar sobre el cuidado del planeta a través del cine.

Es por eso que la ONG “Correntinos contra el cambio climático” fue invitada a participar del ciclo de cine. En ese marco, el grupo seleccionó cuatro películas que serán proyectadas los viernes a las 19:30 en el Salón Azul (primer piso, Córdoba 794).

La primera de la lista para este viernes será “El precio de la verdad: Dark Waters” (2019), una película de suspenso legal estadounidense de 2019 dirigida por Todd Haynes y escrita por Mario Correa y Matthew Michael Carnahan.

La historia dramatiza el caso de Robert Bilott contra la corporación de fabricación de productos químicos DuPont después de que contaminaron una ciudad con productos químicos no regulados. Está protagonizada por Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Camp, Victor Garber, Mare Winningham, William Jackson Harper y Bill Pullman.

La película está basada en el artículo del periódico The New York Times de 2016 The Lawyer Who Became DuPont’s Worst Nightmare (El abogado que se convirtió en la peor pesadilla de DuPont, en español) de Nathaniel Rich. Partes de la historia también fueron reportadas por Mariah Blake, cuyo artículo de 2015 Welcome to Beautiful Parkersburg, West Virginia (Bienvenido al hermoso Parkersburg, West Virginia) fue finalista del Premio de la Revista Nacional, y Sharon Lerner, cuya serie Bad Chemistry (Mala química) se publicó en The Intercept. Bilott también escribió una memoria, Exposure, que detalla su batalla legal de veinte años contra DuPont.

(VAE)