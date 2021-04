Ivana Nadal volvió a ser tendencia por negar la pandemia: "Basta de mentiras"

Ivana Nadal volvió a usar sus redes sociales para desinformar sobre el coronavirus y sus consecuencias. Esta vez, el desencadenante fue el relato de su última experiencia con el hisopado.

En sus historias de Instagram contó que "tuvo un día distinto" porque tuvo que hacerse un test PCR para viajar a Estados Unidos como corresponde de acuerdo a los protocolos dispuestos para frenar la pandemia del Covid-19 que avanza con más fuerza día tras día.

Según sus palabras no es la primera vez que se hace este tipo de estudio pero sí es la primera vez que llora "cuando dejan invadir mi cuerpo por imposición médica, social y protocolar", escribió en una historia.

"Estoy harta, juro que hace mucho no me sentía tan triste. Esto tiene que parar. Por favor no bajemos los brazos. Sigamos alzando la voz en pedido de recuperar nuestros derechos", escribió la modelo y reclamó: "Mi cuerpo es mío, mi vida es mía. Soy responsable solo de mi salud y bienestar, tanto mental como corporal”.

Lo cierto es que Nadal cuenta con más de dos millones y medio de seguidores en su cuenta de Instagram desde la cual no duda en disparar mensajes que desinforman y atentan contra la salud pública: “Esto no nos está haciendo bien. Tenemos que dejar de obedecer y empezar a escuchar a nuestra voz interior”, sugirió.

En esa línea alentó a dejar al libre albedrio el acatamiento de las medidas sanitarias diseñadas por profesionales de la salud para frenar los contagios del coronavirus: “Si te hace bien usar tapabocas, si te hace bien vacunarte, si te hace bien vivir perseguido y con miedo, hacelo", expresó.

"Pero por favor pido respeto para los que no estamos de acuerdo y necesitamos de valer nuestra libertad de elegir poder respirar aire puro, de creer en nosotros, de confiar en la máquina perfecta y hermosa que somos”, agregó.

En otra historia fundamentó que no necesita hacerse un anáilisis PCR ya que sabe que no posee síntomas compatibles con el coronavirus: "No necesito chequearlo con un hisopo en el cerebro. No tengo ningún síntoma por ende no contagio", dijo con plena seguridad.

En una última placa, la ex conductora afirmó que "la gente muere de hambre, encierro, depresión y falta de amor" y exigió: "Basta de mentiras. Basta de miedo. Basta de ser unos dominados. Es tu vida o la de ellos”, escribió Nadal que le preguntó a sus seguidores: “¿De verdad querés volver adentro?” e incitó a “buscar una revolución” y "la verdad".

Por último, compartió en una última historia cuentas a través de las que ella se informa y desautorizó la palabra de la comunidad médica: "Estuve más de 7 meses con miedo, creyéndome parte de la responsabilidad de esta mentira", cerró.

FiloNews