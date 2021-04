Coronavirus: la categórica desmentida del Loco Montenegro

El exbasquetbolista y participante de Master Chef Hernán "Loco" Montenegro, desmintió este jueves padecer coronavirus, luego de que un periodista lo informara en sus redes sociales.

"Desmiento información de Pablo Montagna. No soy Covid+ . No asistí a la grabación de ph por un dolor de cabeza. Me parecía oportuno no arriesgar a nadie, estamos en tiempos donde debemos asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos y cuidarnos . Gracias por estar!", escribió esta tarde Montenegro en su cuenta de Twitter.

Vale señalar, el participante del reality de cocina había tenido una controversial opinión contra la vacuna que previene el covid-19.

Horas más tarde el profesional que dio la información errónea eliminó su publicación hecha en Twitter, donde el propio protagonista de la noticia la desmintió.