En el club Talleres se concretará hoy el regreso del boxeo

La vuelta del boxeo a Corrientes se producirá hoy con una jornada vespertina que contará con seis combates. La actividad se desarrollará en el club Talleres Navegación y Puertos desde las 15 y sin la presencia del público como parte del protocolo covid que fue autorizado por las autoridades del gobierno provincial.

En el combate principal estarán frente a frente Francisco Gopar y Maximiliano Ibarra. El combate profesional está pactado a cuatro rounds, en la categoría Supergallo (55,338 kilogramos).

Gopar nació en la ciudad bonaerense de Dolores, pero se radicó en Corrientes. Tiene un récord de 5 triunfos en igual cantidad de presentaciones. Su última pelea la realizó en junio del 2019, cuando le ganó en fallo dividido luego de cuatro rounds al porteño Nicolás Capdevila.

Mientras que Ibarra (3-4-1, récord que incluye sus 2 derrotas en la WSB de Aiba, en 2015), es de Córdoba y tiene 32 años, peleó por última vez en mayo del 2019, cuando igualó frente al también cordobés Guillermo Salguero.

El programa que dio a conocer la Federación Correntina de Box se completa con cinco peleas amateur: Joaquín Martínez vs. Gastón Geyrr (Mayor-60 kg), William Fretes vs. Edgardo Gómez (Cadete-58 kg), Luciano Lencina vs. Sebastián Gabriel Encina (Cadete-69 kg), Héctor Fernández vs. Ricardo Diarte (Mayor-64 kg) y Ulises Frete vs. Alex Meza (Mayor-60 kg). El evento, que significará la primera jornada competitiva de boxeo oficial en Corrientes desde que se decretó la pandemia del coronavirus es organizado en conjunto por la Federación y el promotor Manuel Díaz.

