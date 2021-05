En plena fase 3, realizaban una fiesta clandestina en una vivienda

Una mujer fue demorada y trasladada a la comisaría de Santo Tomé luego de que se descubriera que llevaba a cabo una fiesta clandestina con una gran concurrencia de personas violentando las disposiciones sanitarias vigentes, ya que la ciudad se encuentra en fase 3 por un importante brote de contagios.

El procedimiento fue realizado el sábado a la noche alrededor de las 23.55 por policías de la Comisaria Segunda, cuando fueron alertados por una persona acerca de que se estaba desarrollando un evento con gran concurrencia de personas en una vivienda ubicada en el barrio San Martín Manzana F, en donde pudieron advertir dicho evento.

Es así que los uniformados al llegar al lugar notaron que los participantes fueron dándose a la fuga en diversas direcciones, estando a cargo de la vivienda en ese momento una joven mujer, quien fue trasladada hasta la sede policial ya que habrían violentando claramente las disposiciones sanitarias vigentes.

Se suspendió el evento ilegal, y tras las consultas con la Fiscalía en turno se dio inicio a las actuaciones judiciales por violar lo dispuesto en el artículo 205 del Código Penal Argentino y otras normas vigentes (a los propietarios de esta vivienda). En tanto, en la citada comisaría se continúa con las diligencias sumariales del caso.

La semana pasada, el intendente Mariano Garay dio a conocer que Santo Tomé había tenido en los últimos días 46 derivaciones de personas que estaban muy enfermas, algunos en estado grave a la ciudad de Corrientes. “Es algo que no se había dado anteriormente, en 19 días más de 45 derivaciones, antes era una o dos derivaciones por semana y solo siete u ocho por mes, lo que pone en evidencia la gravedad de la situación. Tenemos también 324 chicos pertenecientes a distintos establecimientos educativos que están aislados, es decir, que son activos; esto implica que los chicos conviven con sus familiares y varios de ellos están contagiados o se van a contagiar y el número se duplica o triplica. Por eso pedimos que por favor se aíslen, que no se junten, que recuerden que las reuniones sociales no están permitidas, que sepan que estar juntos conversando en un ambiente cerrado es muy peligroso porque el riesgo de contagio es muy alto. También que usen barbijo todo el tiempo, que se desinfecten las manos permanentemente con alcohol o que se laven bien las manos; estar el mayor tiempo posible al aire libre y no encerrados en la casa si hay varias personas”, enfatizó.

(NG)