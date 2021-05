Trabajadores de eventos elevarán petitorio para ser eximidos de impuestos

El sector de trabajadores de eventos atraviesa otro período sin ingresos por la suspensión de reuniones sociales a causa del retroceso a fase 3 por la emergencia sanitaria del covid-19. Se encuentran elaborando un petitorio para solicitar al Gobierno provincial y municipal la eximición de impuestos durante 12 meses.

El Litoral dialogó con Silvia Cubillas, presidenta de la Cámara Provincial de Empresarios de Eventos de Corrientes (Capeec), que adelantó que están trabajando en un petitorio en el que las autoridades reconozcan los meses que acumulan sin acceder a posibilidades laborales.

Cubillas señaló que cesaron las consultas y que no están generando ingresos: “Estamos totalmente cerrados nuevamente. Ya se nos han negado subsidios y estamos endeudados”, reconoció.

Y agregó que “cuando estábamos en fase 5 nos llamaban clientes para pedir presupuestos, hacer señas. Ahora estamos sin trabajar y la situación es desesperante. Estamos otra vez en la incertidumbre”.

A pesar de la brevedad del período en el que la actividad de eventos estuvo habilitada, incluso en fase 3, los trabajadores del sector deben cumplir con sus responsabilidades abonando luz, agua, impuestos inmobiliarios, de seguridad e higiene, seguros y sueldos.

“Ya vendimos todo lo que podíamos vender. No solo no tenemos ingresos, sino que estamos altamente endeudados. Algunos de nosotros hemos hasta recibido intimaciones desde Rentas de provincia por falta de pago. No nos falta voluntad para cumplir con nuestros compromisos, pero no tenemos trabajo”, remarcó Cubillas.

“Por eso estamos queriendo presentar un petitorio a la Provincia y a la Municipalidad de Corrientes para que se nos exima del pago de impuestos por 12 meses, o al menos se nos otorgue una prórroga. Tanto desde nuestros locales comerciales como casas, ya que la caja es la misma”, explicó la presidenta de Capeec.

Desde la Cámara de Empresarios de Eventos sostienen, desde hace varios meses, que la falta de flexibilización en las habilitaciones genera fiestas clandestinas y recordaron que hasta el momento no se han producido sospecha de casos ni confirmación de positivos que hayan acudido a eventos en salones.