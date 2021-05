Edinson Cavani molesto con la organización de la Copa América

El delantero uruguayo Edinson Cavani expresó ayer su desacuerdo con la organización de la Copa América 2021 y lamentó que los futbolistas no tengan “ni voz ni voto” para decidir sobre la conveniencia de jugar en el contexto actual de pandemia.

“Los jugadores no tenemos ni voz ni voto, no tenemos peso en ciertas cosas. Hoy somos los que tenemos que ir a poner la cara para tratar de darle una alegría a la gente que está encerrada. Hay un montón de actividades que no están funcionando y ahí estamos nosotros”, cuestionó el futbolista de Manchester United, consultado por la prensa uruguaya sobre el torneo sudamericano de selecciones.

“A veces -abundó- hay que poner por delante muchas otras cosas que son importantes también. No hay que olvidarse que esto es una pandemia y todo es una cadena. Comienza con pequeñas cosas y termina en cosas graves. Ese es mi pensamiento. Igualmente acá estoy para ponerle el pecho como estamos haciendo todos los futbolistas”.

Al llegar a su país procedente de Europa, Cavani sumó su mirada crítica a la organización del torneo de la Conmebol, al igual que lo hizo su socio de ataque en el seleccionado uruguayo, Luis Suárez, quien admitió que “llama la atención” que se evalúe la disputa de la Copa América dentro de la emergencia sanitaria actual.

El inicio de la competencia está previsto para el domingo 13 en el estadio de River Plate.