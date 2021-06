Sumar un extranjero no es prioridad para San Martín

Mientras se planifica el inicio de la temporada 2021-2022 de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), el presidente de San Martín de Corrientes, Alberto Sottile realizó un balance del equipo en la reciente campaña, donde el Rojinegro alcanzó las semifinales. “El balance es excelente, estuvimos en la final del Súper 20 perdiendo la final ajustadamente contra Quimsa y estuvimos a una pelota de dejar afuera a San Lorenzo. Si bien el equipo tuvo altibajos, fue un equipo parejo donde creo que no hubo un jugador descollante, pero si jugadores regulares durante todos los partidos que estaban muy comprometidos, era lindo verlo jugar y sabían a que jugaban” destacó el dirigente en comunicación con Radio Continental Corrientes.

Sottile agregó respecto a la temporada donde quedaron eliminados en la semifinal con San Lorenzo: “Muchos chicos del club formaron parte del plantel y han tenido minutos en cancha. Jugamos sin extranjero y para nosotros, la temporada fue excelente. Ojalá podamos tener muchas temporadas como estas”, afirmó.

En cuanto a la nueva edición de la Liga Nacional, que podría comenzar en septiembre, Sottile señaló: “Ojalá que esta temporada, que si bien es cierto que todavía no tenemos fecha de inicio, ya podamos jugar en cada una de sus provincias donde la gente pueda asistir y ver a sus equipos. Creo que todavía en septiembre no se van a dar esas condiciones por el plan de vacunación que viene un poco atrasado a nivel nacional, pero ojalá que a fin de año ya podamos tener un poco de gente en las canchas” sostuvo el dirigente.

El equipo correntino ya se había asegurado la continuidad de Diego Vadell como entrenador y ahora la dirigencia está abocada a la conformación del plante tendiendo un claro objetivo: mantener la base de la temporada pasada. “La idea es mantener el plantel. Tenemos conversaciones con todos y estamos avanzando. La ventaja que tenemos es que los jugadores también han manifestado la intención de seguir y eso es importante a la hora que ellos puedan definir opciones y la idea es renovarles y ojalá sea a todos”.

Sottile es optimista a la hora de la renovación de los contratos de los jugadores, teniendo en cuenta que ya han hablado con todos: “Tenemos bastante avanzado con todos, falta que ellos nos den el sí definitivo. Por ahí con el que no tuvimos muchas conversaciones es con Tomy (Zanzottera) porque está jugando. La idea es renovarles a todos, y sino podemos tener algunos de los jugadores que tuvimos la temporada pasada, tendremos que pensar en otros o en algún extranjero, aunque se hace difícil porque no sabemos que valores de divisas vamos a tener a lo largo del año y eso hace que los presupuestos se hagan un poco inmanejables salvo que probemos con alguno que no sea consagrado, pero hoy no es la prioridad contratar un extranjero” adelantó el representante del club rojinegro.

Sottile afirmó que la idea es tener el plantel casi cerrado a mitad de julio. “Yo creo que no más allá de mediados de julio tenemos que tener un panorama ya cerrado o por lo menos de la gran mayoría”, afirmó.