En mayo hubo casos de la variante Delta

La directora de Migraciones, Florencia Carignano, confirmó que se detectaron dos casos de coronavirus de la variante Delta, una de las más agresivas de la pandemia. “Nosotros hemos detectado dos casos de la variante Delta en Ezeiza, por eso es tan importante el hisopado que se hace acá en la Argentina. Los aislamos automáticamente en hoteles junto con todos sus contactos estrechos”, informó la funcionaria en diálogo con el periodista Juan Amorín en Futurock.

Según detalló, eran dos pasajeros que habían subido al avión con testeos PCR negativos, pero al ser hisopados en Ezeiza se detectó que habían contraído el virus. Hasta el momento, los contactos estrechos no contrajeron la enfermedad y transitaron el aislamiento sin síntomas. “Se habían testeado 72 horas antes de subirse al avión. Cuando llegaron a Ezeiza, dieron positivo. Esos hisopados se mandaron al Malbrán, que detectaron qué tipo de cepa era. A partir de ahí se buscan los contactos estrechos, quiénes estaban sentados al lado y se los aísla y se hace un monitoreo. Por esa razón, estas personas no circularon libremente y no se extendió el contagio”, explicó Carignano.

El Ministerio de Salud aclaró que los casos no son nuevos. Habían sido informados a principios de mayo y se trata de dos menores de edad que arribaron el 24 de abril procedentes de París y residen en la Ciudad de Buenos Aires.

