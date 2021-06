Sergio Berni interpretó un chamamé de Bofill en homenaje a los excombatientes de Malvinas

El video tiene 5.37 minutos de duración y el escenario elegido para la filmación fue la sede del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en el Puente 12, del partido de La Matanza.

Allí está apostado Sergi Berni, con guitarra en mano, y rodeado de un grupo de efectivos policiales que lo acompañan con distintos instrumentos musicales para recrear la melodía del chamamé “Los Ramones”, que relata la manera heroica en la que murieron muchos correntinos que fueron a la guerra.

Se trata de una canción compuesta por el cantautor correntino Mario Bofill (música) y Julián Zini (letra), que es la favorita del Ministro de Seguridad y la que escucha todas las mañanas antes de salir a trabajar.

“Siempre me levanto con buen humor. Me levanto a 5.30 de la mañana. Lo primero que hago es poner música y ahora estoy escuchando mucho el chamamé que tiene que ver con la historia de los soldados correntinos que fueron a Malvinas. Se llama Los Ramones”, había admitido meses atrás el funcionario provincial al ser entrevistado por la periodista Viviana Canosa en América 24.

Para homenajear a todos los argentinos que fueron a luchar por la soberanía del país, Berni armó su propio videoclip donde acompañó a la voz del cantante Mario Suárez y a la guitarra de Pilin Massei.

Ante de entrar de lleno en la canción, el video recordó una emotiva carta que uno de los soldados, de nombre Ramón Acosta, le envió a su hijo Diego el 2 de junio de 1982 antes de morir que decía:

“Querido hijo Diego, qué tal muchacho? Cómo te encuentras? Perdóname que no me haya despedido de tí, pero no he tenido mucho tiempo, por eso es que te escribo para que sepas que te quiero mucho (y te considero todo un hombrecito.

Yo salvé a tres compañeros de entre las llamas. Te cuento para que sepas que tenés un padres del que puedes sentirte orgulloso. Nosotros no nos entregaremos, pelearemos hasta el final y si Dios y la Virgen lo permiten nos salvaremos . En estos momentos estamos rodeados y será lo que Dios y la Virgen quiera. Recen por nosotros y fuerza hasta la victoria final.

Un gran abrazo a tu madre y a tu hermana, cuidalos mucho, como un verdadero Acosta. ¡Viva la patria! Papá”.

Terminada la lectura de esa misiva, en el video se lo escucha a Berni tocar la guitarra junto a una leyenda que dice: “Es un homenaje del Gobierno de la provincia de Buenos Aires para aquellos que ofrecieron su vida por la soberanía nacional. En honor a ellos, el padre Julián Zini creó el chamamé Los Ramones (de mi patria)”.

Berni es el primero que toma la posta de la canción y empieza a recitar los primeros párrafos. Luego es el turno de Mario Suárez, un cantautor entrerriano oriundo de Villaguay, que lo acompaña hasta el final del tema.

Lo que más sorprende de la filmación es el costado desconocido del Ministro de Seguridad, que tras mostrarse tan compenetrado con el homenaje decidió cambiar una palabra de la canción para mostrar su compromiso por la causa Malvinas.

“Por todos nuestros Ramones, por su maestra de campo, por tantas y tantas madres de este ‘largo dolor patrio’; soñando su viejo sueño, mi corazón estafado sigue gritando: ¡'Presente’! ¡Viva la Patria, carajo!” exclamó Berni cuando la letra original concluye: “Viva la Patria, muchachos!.

Infobae