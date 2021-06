Ramírez Barrios aseguró que dejará la vida por San Martín

San Martín de Corrientes sacudió el mercado de pases en la Liga Nacional de Básquetbol al contratar al ala pivote Fabián Ramírez Barrios. El jugador correntino de 31 años regresará de esta manera a la entidad Rojinegra donde ya jugó del 2008 al 2012.

El ala pivote viene de ser sub campeón de la Liga con Quimsa de Santiago del Estero donde también se consagró en la Basketball Champions League de las Américas.

Para Ramírez Barrios será la vuelta a la ciudad de Corrientes, claro que con una camiseta diferente. Durante cuatro temporadas, del 2016 al 2020 jugó para Regatas.

“La idea de continuar en Quimsa siempre estuvo pero al no llegar a un acuerdo económico decidimos abrirnos al mercado.

Por suerte hubo muchas ofertas, del exterior y de la Argentina, estoy contento con eso. La que más me sedujo fue la de San Martín, por su juego y porque voy a estar cerca de la familia en esta realidad que nos toca vivir por culpa de la pandemia, eso me empujó mucho para poder decidir y volver a Corrientes”, relató Ramírez Barrios.

Compartir con la idea de juego que tiene Diego Vadell también fue clave para su elección: “Me gusta mucho la forma que planta cada partido, con un equipo corto ha potenciado a jugadores como Matías Solanas que pegó un salto de calidad impresionante, le ha dado mucha confianza; “Jony” Machuca también está en gran nivel, jugadores que se han potenciado, y han demostrado que estaban para cosas grandes, estuvieron a un partido de estar en la final. Me gustó ese proyecto, esa forma de juego, y es un desafío poder acoplarme y estar a la altura”.

El interno, aseguró en declaraciones que realizó en la Red Deportiva (FM La Red Corrientes) que “crecí mucho como jugador, maduré mucho más. Estoy contento por haber tenido este año, capaz con el sabor amargo de no quedarnos con la Liga pero de 5 finales posibles jugamos 4, y fuimos campeones de 2. Lo he dejado todo en Quimsa y ahora me toca vestir los colores de San Martín y dejaré la vida por estos colores”.

El jugador surgido de Hércules, contó que tuvo contactos con los otros clubes de Corrientes que participan en la Liga, Regatas y Comunicaciones. “Nunca hubo un acuerdo, ni siquiera pudimos hablarlo bien porque creo que no se interesaron tanto como se debía en este tema para poder arreglar”.

En cuanto a objetivos manifestó: “Es un desafío importante que está marcando el club, manteniendo una base del equipo de estas dos temporadas en la que han hecho un gran trabajo; con mi incorporación y algún jugador más va a ser importante para seguir en este nivel y aspirar a algo más de lo que se ha logrado hasta ahora”.

Dentro del plantel de San Martín, volverá a jugar con Javier Saiz (en las próximas horas se confirmará su continuidad en el Rojinegro) como ya lo hicieron en Regatas. “Dio un salto de calidad muy grande, sobre todo de confianza. Creo que le faltaba un poco de confianza, que le den eso para que esté mejor y crezca como jugador. Diego Vadell le dio esa confianza, al igual que San Martín y sus compañeros para que pueda mejorar”.

Al igual que otros jugadores argentinos, no descarta tener una experiencia internacional en los próximos meses. “Hasta el momento que me toque arrancar la pretemporada o la Liga, lo tomaría en cuenta y si se dan las condiciones me iría a jugar”. La opción más cercana es ir a Chile, país donde hay restricciones sanitarias. “Todavía estoy esperando una autorización, de darse me gustaría ir a jugar, mantenerme en ritmo para llegar de la mejor manera a la Liga”.