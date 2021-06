El Poder Ejecutivo por ahora no piensa en restricciones adicionales

El Gobierno nacional no piensa “por ahora” en aplicar “medidas adicionales” de restricción para mitigar los contagios de coronavirus, según dijo ayer el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, al remarcar que lo que se promueve es que “se apliquen” las normas que están vigentes a través del último Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

“Las autoridades de los lugares con alarma epidemiológica deberían marcar el ejemplo" y cumplir con las medidas de cuidado dictadas por el Gobierno nacional para frenar el crecimiento exponencial de casos de coronavirus, pidió ayer Cafiero.

El funcionario fue taxativo al pedir a la dirigencia que "no haga campaña con la pandemia".

Sobre la decisión de no intensificar las medidas restrictivas, Cafiero se remitió las prevenciones contenidas en el DNU vigente.

"Si se aplicaran, estaríamos bajando los casos con más velocidad", advirtió, e indicó que se trata de las "medidas establecidas en el anterior DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia), que son las mismas que están en el proyecto de ley debatiendo en el Congreso y que establece parámetros objetivos que arroja diferentes actividades que no se pueden realizar", completó el ministro coordinador.

Pero alertó que "hay jurisdicciones que no llevan adelante esas medidas y tiene los casos más altos", y puso como ejemplo a Caba, "donde hay casos muy altos y opta por judicialización sanitaria, y ese "no es el camino"agregó y pidió que con pandemia "no se haga política".

Sobre un posible convenio con la empresa Johnson & Johnson para el suministro de vacunas contra el coronavirus, Cafiero explicó que se está hablando "con todos los laboratorios que puedan entregar a tiempo", al remarcar que el presidente Alberto Fernández dio la instrucción de "firmar" con todas las empresas farmacéuticas que tengan inmunizantes.

"Firmar contratos sabemos que es fácil, pero después hay que llevarlos a cabo: tienen que llegar las vacunas y estar la producción adecuada", expresó el jefe de Gabinete, y agregó: "Hay que tener certeza de cuando llegan esas vacunas y, si lo hacen pronto, estaremos firmando", completó.

En cuanto al nivel de testeos en el país, Cafiero aclaró que "se vienen haciendo" y ejemplificó que "así como se vienen rompiendo los récords de vacunación diarios, la semana pasada hubo récord de testeos", que son "importantes para el diagnostico temprano pero no terminan con la pandemia".

Para el ministro coordinador, "la vuelta de página en esta historia será con la campaña de vacunación masiva", y destacó que "en los últimos tres días 500.000 personas" fueron inoculadas, porque "la salida de esto es con vacunas" y por eso "hay que celebrar la llegada de 17 millones" de dosis.

Cafiero se preguntó además por qué las provincias que están en alarma sanitaria "no acompañan las medidas de cuidado del Gobierno nacional" respecto de la necesidad de aplicar la virtualidad en las clases y "por qué se desacoplan de la estrategia sanitaria".

Además, dijo que "la oposición quiere hacer campaña con la pandemia" y recodó que desde el Gobierno nacional se les ha pedido que no lo hagan porque está en juego "la salud de la gente".

"Mientras este gobierno se dedica a comprar más camas, conseguir respiradores, ampliar la infraestructura hospitalaria y traer vacunas para todos los argentinos y argentinas", la oposición "busca provocar sin tener un aporte", apuntó.

(JML)