Por la baja movilidad turística hay 18 hoteles que permanecen cerrados en Capital

En Capital hay 18 hoteles que permanecen cerrados debido a la baja movilidad turística. Los costos de apertura y funcionamiento no llegan a cubrirse en un escenario de bajas reservas. La crisis también golpea al sector gastronómico.

Si bien el ingreso a la provincia y la movilidad interna está supeditada al cumplimiento de ciertos requisitos, la apertura del turismo se encuentra lejos de generar los niveles de movilidad que en la época prepandemia.

Por esta razón, en Capital solo se encuentran activos 6 establecimientos de alojamiento, mientras que otros 18 permanecen cerrados.

La información fue proporcionada a El Litoral por Beatriz Kunin, empresaria del sector.

“Muchos optan por permanecer cerrados porque los gastos de apertura son muy altos. Por la baja ocupación que hay no conviene. Sostener las facturas de electricidad, prender las calderas, pagar por los servicios de lavandería cuesta más del dinero que ingresa por dos o tres habitaciones ocupadas”, reconoció.

Kunin indició que la crisis es generalizada y a nivel nacional “hotelería, agencias de viaje, servicios de traslado, transporte de media y larga distancia, todos los rubros relacionados con los servicios están parados o trabajando poco”.

La empresaria explicó que si bien Corrientes no se encuentra cerrado, la franja de turismo que planifica viajes es cada vez más reducidas.

“En otro tiempo, tan cerca de las vacaciones del invierno, las reservas eran muchas. Ahora la gente tiene miedo de viajar, no sabe lo que va a pasar, no puede planificar y la mayoría no puede afrontar el gasto”, admitió Kunin.

En lo que respecta al sector gastronómico, también están afectados de forma indirecta por la bajante de turistas. Sin embargo, también por los cambios de hábitos de la población.

“Se redujo mucho la concurrencia a los locales y las salidas a comer, la gente prefiere realizar reuniones en casas y el delivery no genera los mismos ingresos”, indicó Kunin. “El correntino tiene la costumbre de dejar propina, en muchos locales eso se recauda y se divide entre todos los trabajadores. Eso con el delivery dejó de suceder”.

Respecto de las bajas temperaturas, añadió: “Por los protocolos hay menos mesas dentro de los locales y con el frío nadie va a elegir cenar fuera”.

Por el momento, el sector hotelero sobrevive con los programas de subsidios nacionales, antes ATP y ahora el Repro.

Kunin indicó que si bien esos ingresos son de utilidad, se encuentran devaluados: “Los valores que se pautaron en abril del año pasado están subvaluados, los salarios decrecieron mucho con los niveles de inflación del país”.

En el mismo sentido, Alejandra Boloqui, presidenta de la Cámara de Turismo de Corrientes, declaró en diálogo con Sudamericana que el 75% de los hoteles a nivel provincial se encuentran cerrados.

“Corrientes no escapa a la situación nacional. Si bien desde julio del año pasado tenemos habilitados en turismo, no hay turistas para viajar”, indicó.

“Eso sumado a los vaivenes por los incrementos de casos, y otras localidades que pasan a fase 3 o fase 2. Así que en la mayoría de los casos llevamos 15 meses prácticamente sin facturación”, dijo Boloqui.

Si bien reconoció que no cuentan con la cifra de cuánta cantidad de trabajo que se perdió en Corrientes, remarcó que el 75% de hoteles cerraron.

“El tiempo que nos lleve la recuperación no va ser rápido y el crecimiento del turismo va a ser paulatino, por el temor a contagiarse, la crisis económica y además que turismo del exterior no tenemos”, declaró.

(IRB)