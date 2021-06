Conflicto de Boca con Rayados de Monterrey: Andrada no viajó a la pretemporada

Esteban Andrada no pudo viajar a la pretemporada con Rayados de Monterrey, ya que Boca todavía no envió el transfer por un reclamo que le hizo al conjunto mexicano. El club azteca todavía no pagó la primera cuota por el pase del arquero.

El guardameta, que ya se hizo la revisión médica con su nuevo equipo, no partió rumbo a Cancún con el resto de sus compañeros. El conflicto se originó hace 48 horas y, más allá de que todavía no hubo una solución, ambas partes confían en que se llegará a buen puerto.

El futbolista había viajado el sábado por la noche a México, donde el domingo a primera hora fue recibido por una gran cantidad de periodistas que lo esperaban en el aeropuerto. La operación se cerró en un monto cercano a los seis millones de dólares por el pase.

Por otra parte, varios medios mexicanos deslizaron la posibilidad de que el guardameta retorne al país para intentar destrabar la situación, ya que parte del dinero que debe ingresar a Boca es del 15 por ciento que debe devolver.

La dirigencia xeneize confía en que no será necesario que se tome un vuelo.

