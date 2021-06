Debieron aplazar un vuelo porque la niebla redujo la visibilidad a 50 metros

La niebla de este martes redujo la visibilidad aérea en la ciudad de Corrientes a 50 metros, según el registro del observatorio meteorológico del Aeropuerto Internacional Fernando Piragine Niveyro. Un vuelo de Aerolíneas Argentina, previsto para las 8 de la mañana, tuvo que desviarse hasta Misiones por seguridad de los tripulantes.

El inicio del fenómeno meteorológico se registró ayer en la capital correntina desde las 3.45 de la madrugada y permaneció hasta cerca de las 10. El valor mínimo de visibilidad fue anotado a las 6 de la mañana, cuando no se podía ver más allá de los 50 metros.

“Hasta que no se disiparon las nubes no se pudo habilitar el arribo de aviones. El aeropuerto siempre estuvo abierto. Por consecuencias del clima no se pudo aterrizar temprano y recién lo pudieron hacer después del mediodía”, explicó a El Litoral el intendente de la base aérea de Corrientes, Martín Romero.

El vuelo de Aerolíneas Argentinas desvió su ruta hacia el aeropuerto de Puerto Iguazú. La tripulación esperó allí por seguridad hasta que dieron la venia desde Corrientes después del mediodía.

Región

María Alejandra Ojeda, del Sistema de Alerta Temprana (SAT) Corrientes, dialogó con este diario y explicó los motivos técnicos por los cuales la intensa niebla se produjo.

“Debido a que el sistema de alta presión está ubicado en el Océano Atlántico y dada las vueltas contrarias a las agujas del reloj, se emite hacia la zona continental lo que llamamos humedad marítima”, explicó la experta en meteorología y referente del grupo Campo en Acción. Indicó que ese fenómeno fue el motivo por el cual gran cantidad de provincias amanecieron cubiertas por la espesa niebla.

“Otras provincias afectadas fueron Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Misiones y Entre Ríos”, enumeró. Además, indicó que “la visibilidad alcanzó un 0.1% y en algunos casos 0.3%”. La experta instó a tomar “mucha precaución al momento de conducir y especialmente si se sale a la ruta”.