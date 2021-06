En agosto, Corrientes vivirá la edición número 12 del Chamamé de Invierno

Del 19 al 21 de agosto se realizará de manera virtual la edición número 12 de la Fiesta del Chamamé de Invierno. El rodaje se hará en tres museos de Capital y del interior provincial y se emitirá por las redes sociales del Gobierno de Corrientes.

Esta 12ª edición y primera posterior a la inclusión del chamamé en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de Unesco, se llevará adelante de forma virtual, y para el rodaje, desde el Instituto de Cultura se decidió hacerlo en tres espacios que albergan aspectos muy valiosos del patrimonio de Corrientes: el Museo de Loreto (Loreto), el Museo Provincial de Artesanías Tradicionales (Capital: Quintana y Salta) recientemente reinaugurado, y el Centro de Interpretación del Chamamé y el Carnaval (Capital: 25 de Mayo 1153). La propuesta cultural se emitirá por las redes sociales oficiales del Gobierno y del Instituto de Cultura, y a través de los siguientes canales de televisión: Tele Nord, T5 Satelital, 5 TV - Cadena Sudamericana y TV Pública Argentina (en diferido).

De esta manera, conservando la idea de origen —propuesta por Nini Flores y Aldy Balestra en 2010— el Festival de Invierno del Chamamé, producido por el Instituto de Cultura de Corrientes, preservó el perfil camarístico en su diseño de programación. Se apuntaba en aquel origen a dos cuestiones no menores: abonar la presencia del chamamé todo el año, y mostrar otros rostros del chamamé generado por autores, compositores e intérpretes de alto vuelo artístico, que requieren de un contexto diferente que los festivales. Se coronaba además con el detalle de hacerlo en uno de los espacios con mejor acústica del país: el Teatro Juan de Vera.

Desde el Instituto de Cultura se agregaron otros aportes coherentes con el concepto madre, como la invitación curatorial por parte de la organización a formar dúos, tríos, e incluso “solos”, concertados exclusivamente para la ocasión, proponiendo desafíos artísticos y la posibilidad de mostrar al público encuentros inéditos entre artistas, fuera de las formaciones con las que habitualmente los conoce.

El Chamamé de Invierno también busca resaltar otros perfiles valiosos que tienen los artistas y que generalmente no aparecen en los conjuntos de los que forman parte. Las once ediciones anteriores reunieron a 115 formaciones artísticas, las cuales no se han repetido, que es otra característica de este festival.

Lo mismo puede decirse del baile chamamecero, con creaciones coreográficas que parten del baile tradicional y asumen un vuelo diferente, fusionándose con otros lenguajes como el teatro y la animación audiovisual, por ejemplo.

