Cumplir con el aislamiento, el pedido para frenar el aumento de casos en Lavalle

Si bien en Lavalle están vigentes una serie de medidas contempladas en la fase 3 del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Aspo), desde el área de salud local insisten en que es primordial que tanto los positivos como sus contactos respeten en aislamiento. De esta forma- subrayan- podrán frenar el ascenso de casos de covid-19 que persiste hace dos semanas.

Si bien hay pobladores que recibieron el alta, alertan que siguen detectando nuevos contagios. “Están establecidos los nexos, porque los que se van sumando tienen vinculación con otros que ya registramos”, señalaron a El Litoral.

Y precisamente por ese tipo de situaciones, corroboran que “hay personas con coronavirus que no están cumpliendo con el aislamiento y otras que no nos avisan dónde y con quién o quiénes estuvieron. Entonces, hay muchos de sus contactos que siguen transitando porque no tienen síntomas. Hasta que en un momento no se sienten bien y acuden a realizarse el hisopado que -por lo general- les da positivo”.

Por eso, subrayaron que “el pedido incesante a la comunidad en general es que por favor cumplan con el aislamiento”.

En este sentido, insistieron en que esa medida es el mejor antídoto para frenar los contagios. Teniendo en cuenta que hasta el sábado pasado, contabilizaban 72 activos. Mientras que hasta ayer eran 115 los pacientes. No obstante, acotaron que “todavía faltan incorporar los resultados de los testeos que se estuvieron realizando durante la jornada”.

Asistencia

En paralelo a los testeos, asistencia médica y vacunación que realiza el personal de salud, la Municipalidad también trabaja para brindar apoyo a los afectados por la pandemia.

“Se formaron grupos para asistir a una veintena de familias que están aisladas”, señalaron desde la Comuna a El Litoral.

Sobre esto, comentaron que al principio estuvieron llevando módulos alimentarios que tiempo atrás les enviaron desde Desarrollo Social de la Provincia.

En tanto ahora están solventando las compras con recursos municipales. “Leche, azúcar, yerba, fideos, arroz, polenta, puré de tomates y pañales son principalmente las cosas que tratamos de proveerles a quienes deben permanecer en sus casas porque son pacientes con covid-19 o son contactos estrechos”, indicó una de las integrantes del gabinete comunal.

En este punto, hizo hincapié en que “es una situción complicada para todos, pero ahora lo importante es que se respete el aislamiento y todas las medidas sanitarias vigentes”.