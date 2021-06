Vizzotti anunció que el Gobierno firmó un contrato con Sinopharm por 24 millones de dosis

En una conferencia de prensa luego de una recorrida por la planta de Andreani en donde se recibieron más de un millón de vacunas de AstraZeneca, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció que el gobierno nacional firmó un nuevo contrato con Sinopharm por 24 millones de dosis que empezarán a llegar a partir de julio.

Además, dijo que en las próximas horas están saliendo vuelos de Aerolíneas Argentinas hacia Rusia para traer dosis del componente 1 y 2 de la Sputnik V, aunque no especificó cuántas ya que aún no se lo confirmaron en el Instituto Gamaleya.

“Estamos con las confirmaciones de los vuelos de este fin de semana para que a partir del lunes podamos recibir y con la expectativa del fondo ruso y después de dos reuniones virtuales que tuvimos con Nicolini de acelerar el ingreso del componente 1 y 2 para seguir completando los esquemas de todas las vacunas”, completó.

Al respecto añadió: “Cuando sepamos la cantidad de dosis que lleguen lo vamos a informar. Lo que sabemos es que están en la etapa final del control de calidad. Estamos esperando un número relevante de dosis como para poder bajar esa tensión que están con este periodo de los tres meses de intervalo recomendado. Hay que explicar una vez más que si se prolonga una o dos semanas esta situación, que no es la ideal, no se pierde la inmunidad o cuando reciben la vacuna no es que no se genera el beneficio de la segunda dosis. Tenemos la expectativa de que llegue un número importante”.

Sobre la polémica en torno a la aplicación de la segunda dosis, la funcionaria reiteró que se está evaluando la posibilidad de combinar vacunas: “El mundo está evaluando la posibilidad de intercambiar plataformas. Los intervalos se están estudiando, se sigue generando evidencia para ver cuál es el que genera más beneficios entre las dosis. Estamos buscando información e intercambiando experiencias”.

También hizo referencia a las declaraciones del ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, sobre la llega de una tercera ola de contagios: “La mayoría de las veces coincidimos con el ministro de la ciudad. Está claro y es lo que decimos desde Nación, con el aumento de la circulación, aumenta la cantidad de casos. Con un porcentaje de la población en riesgo que ha comenzado el esquema de vacunación disminuyen las internaciones y las muertes”.

Y agregó: “Lo que estamos viendo es en Reino Unido o Israel, donde tuvieron campaña de vacunación exitosas, cuando la circulación aumenta empiezan a aumentar la cantidad de casos”.

Asimismo, la titular de la cartera de salud fue la encargada de anunciar la extensión por dos semanas del DNU presidencial con las restricciones pero con el agregado de que se limitará el ingreso de personas a la Argentina. Hasta ahora, estaba permitido que llegaran dos mil por día y ese número bajará a 600.

“Tenemos la buena noticia de que tenemos un alivio, los indicadores se están estabilizando en el descenso. Ese alivio se está viendo en las camas de terapia intensiva. Pero es muy importante sostener los cuidados”, dijo Vizzotti.

Según explicó la Ministra, cuatro de cada diez personas no cumplen con el aislamiento al ingresar al país, por eso se decidió “disminuir ese cupo a 600 personas y darle la potestad a las jurisdicciones para que el aislamiento pueda ser en hoteles, para tener más seguridad en el cumplimiento”.

