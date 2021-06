Diputados: destacan la sanción de varios códigos provinciales en democracia

La Cámara de Diputados, aprobará en dos semanas el Código Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia que cuenta con carácter moderno, con nuevos institutos, pero que suprime el capítulo cinco sobre la responsabilidad penal juvenil. Se destaca el trabajo del cuerpo legislativo, ya que los códigos están siendo aprobados en democracia y no en gobiernos de facto como la historia lo relata.

Luego de que el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Administrativo de la Provincia obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y que ahora se encuentra en el Senado para su tratamiento, El Litoral dialogó con el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, el diputado Marcelo Chain, sobre el ingreso sobre tablas del Código Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia.

“Es un código moderno, donde vamos tratar de incorporar en parte la oralidad, también todo lo que significa facilitar el acceso a la justicia de los sectores vulnerables y la agilidad en los trámites para la adopción y promueve el uso de las nuevas tecnologías (TIC)”, indicó Chain.

“Trabajamos con los equipos técnicos de la Cámara de Diputados. Se hizo un trabajo muy metódico y se decidió tratarlo dentro de dos sesiones”, agregó.

“Considero que va a ser aprobado por unanimidad”, señaló, para además reflejar que “después nos queda el Código Laboral que tiene media sanción del Senado y que está en la comisión de Legislación de Diputados y el cual a pesar de las elecciones, vamos a sancionar en un plazo no mayor a dos meses”.

“Lo importante es que todos estos códigos los estamos sancionando en democracia y no durante gobiernos de facto, como sucedía siempre”.

Pero si bien se contaría con el voto a favor de todos los diputados, la supresión del capítulo cinco de la legislación sobre la responsabilidad penal juvenil genera controversia con el sector judicial.

“Y por ello consideramos que no se tiene en cuenta que el espíritu del código proyectado es justamente otorgarle a los niños, niñas y adolescentes (NNA) el especial reconocimiento y protección que nos impone la Convención de los Derechos del Niño (CDN), máxime aun cuando esa persona en pleno proceso de desarrollo aparece como sindicado en la comisión de un delito”, aseguró la exsecretaria del Consejo de la Magistratura de la Provincia, Silvia Esperanza, durante una entrevista realizada por El Litoral.

“Con esta supresión parecería desconocerse que dentro del esquema de competencias proyectado y en especial, al regularse respecto de responsabilidad penal juvenil, se está reafirmando el compromiso que hemos asumido como Provincia a favor de los derechos de la niñez y que nos impone arbitrar los medios para que los niños y adolescentes reciban un trato y abordaje resocializador conforme a todas las normativas que integran el Corpus Iuris Minoritatis”, había considerado.

Al ser consultados sobre la supresión del capítulo de responsabilidad juvenil, desde la Cámara de Diputados señalaron que en coincidencia con los académicos se decidió su expulsión, ya que hay mucha legislación sobre el tema y que más adelante se podría avanzar en un código sobre el mismo.

“Eso sería asignársele a los NNA ese plus de derechos que nos impone la CDN en su artículo 19, que los reconoce idénticos derechos y garantías que a los adultos. Más un plus por tratarse de personas en desarrollo, posibilitándoseles, así, el acceso al ejercicio de sus derechos y la posibilidad de que no existan diferencias abismales en el tratamiento a los niños y adolescentes infractores a la ley penal. En Corrientes, existe un fuero específico en las ciudades de Corrientes y de Goya, por lo que hay que dotar a la provincia de una regulación específica que permita hacer efectivo el principio de igualdad ante la ley impuesta por nuestra Carta Magna”, reflexionó sobre esta posibilidad la máster en Derecho y Magistratura Judicial, Silvia Esperanza.

Sanción

Por último, el diputado provincial recordó que en la última sesión se aprobó el Código Procesal Administrativo de Corrientes que “es moderno, tiene un lenguaje claro, sistema de oralidad”.

“Es de fácil lectura, regula la competencia de manera más completa para evitar posibles conflictos. Además establece el cambio de denominación de la Cámara Procesal Contencioso Administrativo Electoral, que ahora solo se llamará Cámara Procesal Administrativo Electoral”.

También destacó el sistema de oralidad, la incorporación de las nuevas tecnologías (TIC) y la digitalización de las documentaciones. En esta misma línea, ponderó la incorporación del amparo por mora, que estaba en una ley y que ahora forma parte del nuevo Código Procesal Administrativo. También indicó que el flamante Código prevé procesos abreviados de inmuebles de dominio público.