Pocas lluvias y advertencia por el frío: lanzaron el pronóstico del invierno en la región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) brindó este jueves un informe sobre las temperaturas y precipitaciones que se esperan para los próximos tres meses en la región Litoral y Corrientes quedó incluida en una tendencia a un invierno sin tantas precipitaciones.

De acuerdo a lo marcado para el trimestre invernal, el pronóstico de precipitación indica mayores chances de registrar un invierno más seco de lo normal sobre la región del litoral.

Sobre el frío no se descarta una mayor frecuencia de temperaturas mínimas por debajo de lo normal. Aunque el servicio oficial anticipó que las temperaturas medias estarán dentro del rango normal este invierno en la zona.

El SMN sugiere mantenerse informado con los pronósticos de menor escala, diaria y semanal, como así también a través del sistema de alerta temprana y el sistema de advertencia por fenómenos adversos.

Fin de semana en Corrientes

Según el pronóstico del SMN, en Corrientes se espera una mínima de 16°C y máxima de 30° C para el viernes y 23° C y 26° C para el sábado, con probabilidad de tormentas aisladas por la noche.

El domingo se registraría una temperatura con un marcado descenso de la máxima, con 18° C y una mínima de 16° C.