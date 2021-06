Presentaron querellas por presuntas injurias en perfiles falsos de Facebook

A través de perfiles truchos de Facebook, al menos dos personas presuntamente cometieron un delito tipificado en el artículo 110 del Código Penal: injuria. Y contra ellas presentaron querellas criminales un par de habitantes de Esquina que consideran que les imputaron actos y hechos deshonrosos que afectan tanto la honra como el buen nombre que poseen. Destacaron que el objetivo de ir a la Justicia es que no se siga utilizando las redes sociales para realizar acusaciones falsas.

De abril pasado data la publicación que dio origen a las dos querellas criminales que, el último viernes, se presentaron en el Juzgado de Esquina contra los supuestos administradores de perfiles truchos de Facebook. Pero estimaron que en el transcurso de la semana se sumarían otros planteos similares.

Ante la consulta de El Litoral sobre por qué no acudieron antes a la Justicia, fuentes vinculadas a las querellas argumentaron que los presuntos injuriados no tienen los medios para determinar quién o quiénes eran los administradores de los perfiles falsos.

Pero luego de que un exfuncionario -a quien lo habrían calumniado- difundiera las supuestas identidades de los que divulgarían acusaciones a través de cuentas falsas de Facebook, “consideramos que lo más adecuado era acudir a la Justicia para terminar con este tipo de situaciones que generan daños a muchas personas”, expresaron a este medio.

En este sentido, aseveraron que más allá de las sanciones que están fijadas en el artículo 110 del Código Penal, “acá lo importante es que se abandone esta práctica de utilizar cuentas truchas en las redes sociales para afectar a una persona, ya sea un ciudadano común, un militante de algún partido, un funcionario, etc. Es grave lo que está pasando. Hay quienes ya prefieren no ser parte de ninguna entidad porque temen que cualquiera que no esté de acuerdo con su postura o idea, cree una cuenta y comience a publicar cosas que no son ciertas pero que ya comienzan a sembrar dudas sobre sus respectivas actividades”.

Sobro esto, comentaron que “desde que una persona difundió las presuntas identidades de los que divulgarían -según el caso- injurias o calumnias y que trascendió que fueron denunciadas, llamativamente no realizaron más publicaciones”. En este punto, añadieron que podrían ser más las cuentas truchas y las personas que la usarían para publicar delitos o acusaciones falsas.

“También existe la posibilidad de que las injurias o calumnias las divulguen personas que sean parte de una asociación ilícita”, concluyeron.