El oficialismo presenta sus candidatos, la oposición sale a recorrer el interior

La alianza gobernante presentará hoy a las 18 cada uno de sus candidatos y anunciará los ejes de la campaña, según lo anunció el gobernador Gustavo Valdés. La oposición, en tanto, sale a recorrer el interior en busca de la mayor tracción de votos posibles.

“Estamos comenzando a trabajar mucho en lo que viene, ya que dentro de poco cierran las listas nacionales. Tratamos de tener en óptimas condiciones a nuestros mejores hombres y mujeres para encarar de buena manera a las próximas Paso”, explicó el mandatario en declaraciones a radio Sudamericana.

La presentación de los candidatos está prevista para las 18 en un salón ubicado por calle Maipú.

Se mostró confiado de cara a las elecciones del próximo 29 de agosto. “La campaña para la elección a gobernador la largamos a partir de ahora y estaremos presentando a todos nuestros candidatos en sociedad. Para eso estaremos realizando un acto hoy”.

Además desde el fin de semana, los militantes se encargan del volanteo en las esquinas más concurridas de la ciudad. Entregan panfletos con los ejes del proyecto de Valdés y el intendente de Capital, Eduardo Tassano.

Cada uno de los candidatos a legisladores de ECO+Vamos Corrientes tiene a su cargo una zona geográfica de la provincia. Se deben ocupar de las acciones proselitistas hasta el 29 de agosto.

No se descarta que Valdés reciba la visita de otros candidatos del radicalismo de cara a las elecciones primarias del 12 de septiembre o de dirigentes de Juntos por el Cambio, para ratificarle su apoyo y viceversa

En ese sentido ya pasaron por Corrientes: Horacio Rodríguez Larreta; Patria Bullrich; Facundo Manes, entre otros.

El oficialismo intensificará los trabajos proselitistas y desplegará todo su aparato electoral.

La oposición, en tanto, sale a recorrer el interior y a buscar la mayor cantidad de adhesiones posibles.

Apostarán primero a reunirse con cada uno de los militantes peronistas para tratar de acerca posiciones con quienes no quedaron contentos con el armado de las listas.

En ese sentido, el intendente de Santa Lucía, José “Tata” Sanánez manifestó ayer su compromiso en apoyar a la fórmula Ríos-Barrionuevo.

“Pude haber estado porque me sentía útil, pero si no estoy seguiré luchando por el partido desde el llano”, aseguró y aclaró que no está “ni disconforme, ni malo”, tras el cierre y presentación de listas del Frente Corrientes somos Todos.

El jefe comunal entendió que “lo que vale es consolidar un proyecto colectivo por sobre los nombres y los protagonismos que cada uno pueda tener”, dijo en tono de mensaje dentro de la alianza que competirá por las elecciones provinciales el próximo domingo 29 de agosto.

“Voy a apoyar a la formula”, señaló Sanánez en referencia a las postulaciones a gobernador de Fabián Ríos y vicegobernador de Martin Barrionuevo.

“Más que nunca tengo fuerzas para trabajar en este proyecto desde el llano –remarcó- no puedo ser indigno con un partido que me dio la posibilidad de ser 8 años intendente con una gestión muy buena”.

“Con el dolor de no estar en la lista, apoyo a mis candidatos profundamente”, dijo