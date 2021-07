Elecciones: Valdés aseguró el triunfo de ECO + Vamos Corrientes en primera vuelta

El gobernador Gustavo Valdés destacó el compromiso y entusiasmo de los candidato de la alianza ECo+Vamos Corrientes, remarcó que no es un slogan y que se logró integrar a todos los partidos, y aseguró el triunfo. “Vamos a ganar en primera vuelta, son dos frentes electorales, es imposible ir a una segunda vuelta”, indicó.

En el marco de las elecciones del 29 de agosto, el gobernador Gustavo Valdés destacó el compromiso y entusiasmo de los candidatos de ECO +Vamos Corrientes. “Ayer a la dirigencia la vi con mucho entusiasmo, esperanzas, compromiso y participación”, dijo a Radio Sudamericana.

“Fue un acto político distinto, donde todos los que estaban eran candidatos a intendentes, a diferencia de otros actos donde estaban los dirigentes políticos, los militantes políticos en un auditorio de mucha calidez, de mucho acompañamiento, donde los hombres y mujeres de Encuentro por Corrientes se van a disputar ese espacio político”, aseguró.

En cuanto a la definición de las candidaturas que se inscribieron durante el fin de semana para cubrir las 20 bancas (15 diputados provinciales y 5 senadores provinciales), el mandatario provincial indicó que “ha sido un compromiso de todos los que representen en el Poder Legislativo. Nosotros tenemos un proyecto de gobierno, y al gobierno hay que acompañarlo con los mejores equipos de los partidos políticos”.

“La alianza no la hicimos como un slogan, sino que verdaderamente integramos a los partidos políticos. Cuando nosotros vemos la diversidad de los partidos políticos de Encuentro por Corrientes y cuando decimos vamos Corrientes, para que los correntinos tengamos posibilidad de desarrollo, inclusión, son todos objetivos reales y que todos coincidimos en que trabajamos para coincidir”.

“A Pedro Braillard Poccard lo elegí como compañero de fórmula por la confiabilidad, el conocimiento. Lo elegí sabiendo que si me pasa algo como gobernador, va a asumir una persona que es honesta, capaz, que garantice el interés y el consenso de todos los que conforman el espacio político, y que no estemos permanentemente mirando para atrás. Honestidad, lealtad transparencia, compromiso, conocimiento. Él es conocido por su trayectoria, con muy buenas relaciones a nivel nacional; fue senador, gobernador, fue nuestro candidato a intendente y es un hombre prestigioso”, dijo en relación a la elección de su compañero de fórmula, para luego agregar que “la decisión la tomé yo específicamente, pero escuché a todos los sectores de nuestro espacio político, pero llegar a un consenso no es sencillo, pero él reúne todos los requisitos que necesitamos en este momento”.

Se refirió después a los hombres y mujeres que presenta la alianza: “Vamos a ganar en primera vuelta, son dos frentes electorales, es imposible ir a una segunda vuelta”, lanzó Valdés en Sudamericana.

“Lógicamente creemos que podemos ganar las elecciones y creemos que puede ser en primera vuelta, porque con dos frentes es imposible una segunda vuelta”, aseguró.

En tanto, sobre el trabajo en conjunto con el intendente de Capital, indicó: “Con Tassano fijamos un objetivo clarísimo en Capital y lo vamos a seguir haciendo. Trabajamos juntos, seguimos juntos. Cuando no hay peleas entre el gobernador y el intendente, las cosas se hacen”. “Vemos que Corrientes avanzó muchísimo durante este último tiempo”. “Vamos a acelerar en velocidad de crecimiento porque Corrientes necesitaba muchísima inversión. Tassano y Valdés para el futuro de Corrientes”.

Por último, el gobernador ratificó su objetivo de lograr el desarrollo de la provincia. “Es la única manera de generar trabajo, porque es fácil es decirlo, pero es difícil hacerlo. Nosotros estamos generando las condiciones en Corrientes de seguridad jurídica, de modernización de todos los códigos, independencia, construcción y apuntalamiento del Poder Judicial. Somos la provincia que tiene menos condiciones impositivas y presión fiscal, que es fundamental para poder tener la radicación de empresas; una tarifa industrial acorde a estos tiempos, y después buscar empresas que quieran instalarse. Ojalá que el Gobierno nacional nos siga acompañando, nosotros queremos trabajar juntos con todos los correntinos, este es el fin que tiene nuestro espacio político ECo+Vamos Corrientes”.

Sobre la candidatura de Gustavo Canteros señaló que “nosotros somos hombres de diálogo, pero es difícil dialogar con el que no quiere dialogar, y si estos no coinciden —y realmente no coincidieron—, no hay que tener miedo a la disputa”.

Mientras que sobre la situación de Ituzaingó manifestó que “dimos la posibilidad de competir a todos los candidatos y en Ituzaingó no pasó cosa diferente. Nosotros no podemos garantizar resultados, podemos garantizar competencia, y en Ituzaingó querían que garanticemos resultados y esos resultados no estaban garantizados con Eduardo Burna”, analizó.